HUGO MINOLI FUE DADO DE ALTA

Mariana Minoli, hermana de Hugo, el sereno del Hotel en construcción en Ruta 3 que fuera violentamente golpeado durante el asalta perpetrado días atrás, informó el estado de salud del joven.

Comentó que se le realizaron dos tomografías porque le habían encontrado tres puntos en el bajo vientre que no se sabia de qué se trataba.

En el segundo estudio pudieron ver de mejor manera que eran pequeños coágulos de sangre que no presentarían complicación.

Asimismo señaló que según analizaron los médicos lo que había sido observado en el pulmón tampoco era nada.

En tanto los glóbulos blancos se presentaron en valores normales (11 mil); después mientras no levante fiebre y no sienta nada en ningún momento, todo se irá «disolviendo» solo y no tendría que pasar nada.

Por estos resultados Hugo finalmente fue dado de alta.

«Estamos felices. Ahora va a tener que hacer reposo en cama; va a ser para largo la recuperacion total pero lo importante es que ya está, que no hay peligro», señaló su hermana quien agradeció además el gran apoyo recibido.