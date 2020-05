Una Doctora con covid 19 preocupa al ser el primer caso en 25 de Mayo

El Intendente de 25 de Mayo Hernán Ralinqueo junto al Director Médico del Hospital Unzué, Manuel Martínez, y la Directora Asociada, Inés Muñoz confirmaron hace instantes que dio positivo de Covid 19 el análisis a la profesional de la salud que reside en 25 de Mayo y ejerce en el Hospital Fernández de Capital Federal por la cual se había activado el protocolo este lunes. En tanto el resultado de la otra agente de salud, quien es médica del Hospital Unzué, dio negativo y se realizará un nuevo análisis. “Siempre planteé que había tres grupos a través de los cuales podía ingresar el virus a 25 de Mayo, paradójicamente quienes tienen la función de cuidarnos, como personal de seguridad y salud, y quienes abastecen alimentos”, afirmó Ralinqueo. “A ellos no le podemos prohibir el ingreso. A 25 de Mayo no se ingresa si no se tiene domicilio en la ciudad, no han ingresado cientos de vecinos. Es muy importante el trabajo en los retenes ya que allí se realiza el alta inmediato”, resaltó. Además indicó que “se restringieron los ingresos con controles y se hizo un trabajo respecto al personal médico con un equipo de seguimiento del Hospital Unzué, principalmente a quienes llegan de un lugar con transmisión del virus”.

Por otra parte el Intendente resaltó que “Se tomaron todas las medidas para que cuando apareciera un caso estuviera la contención del sistema. Al tomar las decisiones sobre restricción del transporte el 20 de abril analizamos el mapa de la provincia y supimos que iba a llegar este momento. Esperamos la pronta recuperación de esta vecina. Lo único que nos salva en este momento es la solidaridad”. El Mandatario Comunal informó que “se va a establecer un marco de análisis las próximas 48 horas donde posiblemente se vuelva a la fase 1. De ser efectivo el seguimiento no debería haber multiplicación de casos y evitaríamos este retroceso”.

En tanto, el Director del Hospital Dr. Martínez dijo que la llegada del primer caso era inminente tras más de ochenta días de la primera confirmación en Argentina porque “25 de Mayo no es una isla, podía pasar en cualquier momento”. Recordó que en la ciudad “hay un control absoluto porque los retenes informan al Centro de Monitoreo y desde allí se comunican con las autoridades sanitarias. Tenemos que ser dinámicos ante las situaciones que se plantean”. También se refirió al rol de los médicos: “estamos expuestos, tenemos que cuidar la salud de la población. No nos queremos enfermar y tenemos que tener cuidado de no estigmatizar porque se han formado para esto”. En el mismo sentido, Muñoz afirmó que “los profesionales de la salud son esenciales en su trabajo, repudio a quienes maltraten en redes sociales a estas personas que dedican su tiempo a cuidar a los demás”.