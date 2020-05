Caso “Piratas del asfalto”: Prisión preventiva para los causantes

Conforme a lo requerido por el Dr MARTIN JAVIER PIZZOLO, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 del Dpto. Judicial de Azul, con sede en Las Flores, en el marco de la I.P.P. PP-01-00-001246-20/00, caratulada «CARRERA, GUSTAVO ADRIAN Y OTROS S/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD – ROBO TRIPLEMENTE AGRAVADO – LAS FLORES», la Dra. Magdalena Ana Forbes, titular del Juzgado de Garantías N.º 1 de Azul, RESOLVIÓ CONVERTIR EN PRISION PREVENTIVA, las detenciones impuestas a los causantes ROBERTO MIGUEL FRANCO, domiciliado en Las Flores, Pcia. de Buenos Aires; y a GUSTAVO ADRIAN CARRERA, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en orden a los eventos prima facie calificados como constitutivos de los delitos de Privación Ilegal de la Libertad (art. 142, inc. 1º del CP); Robo triplemente agravado por ser cometido con armas y en despoblado y en banda (arts. 166, inc. 2º del CP); y por tratarse de mercadería en tránsito (art. 167, inc. 4º en relación al art. 163, inc. 5º del CP).-

FUENTE: Fiscalía nro. 11 de Las Flores.