LAS FLORES “SE RECICLA”

En el marco del programa Las Flores Recicla, la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público ha comenzado a reactivar y promover las instrucciones para la correcta separación de los residuos que se generan en los hogares. En este sentido, es válido recordar que los residuos secos que se recuperan en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) de nuestra ciudad, se clasifican en cuatro grupos generales:

PAPEL, CARTÓN, DIARIOS Y REVISTAS

PLÁSTICO

VIDRIO

METAL, ALUMINIO, LATAS

– El papel y cartón que se desecha no debe contener restos de comida, ya que, si entran en contacto con residuos orgánicos, no pueden ser reutilizados. Por tal motivo, es muy importante que todos los residuos secos se encuentren limpios en su exterior y no pierdan líquidos en caso de no tener tapa.

– Los plásticos que se aprovechan en la PTRSU son las botellas de bebidas, de aceite, los envases de productos de limpieza y de cosmética, las tapitas de botellas y las partes plásticas de otros envases como los artículos de bazar plástico.

– Los vidrios, por seguridad, si están rotos o tienen partes punzantes, es importante que estén aislados del resto de los residuos secos.

– Todos los residuos metálicos son recuperables, inclusive las tapitas de yogures y de otros productos lácteos.

Elementos que NO se recuperan en la PTRSU:

Envoltorios plásticos de diversos productos como papel higiénico, servilletas de papel, alimento para mascotas, paquetes de galletitas, paquetes de alimentos no perecederos, paquetes de snacks, envoltorios de golosinas, etc.; bolsas plásticas; papel film; vajilla descartable; potes de yogurt; potes de postres lácteos; potes de quesos untables; potes de dulces, etc.

No obstante, NO SON BASURA. Aunque no se recuperen en la PTRSU, se puede evitar que sea un residuo, reduciendo su generación, ya que el mejor residuo es el que no se genera. Pero, si no se puede evitar, con todos los plásticos limpios y secos se pueden hacer ECOBOTELLAS y, junto con Revolución Sustentable se enviarán todas la ecobotellas a la empresa “Ecociencia” para su reutilización. https://econciencia.com.ar/.

Y, además, las ecobotellas se pueden sacar junto con los residuos secos, teniendo la precaución de que se distingan de las botellas vacías.

