Clínica Veterinaria «Arroyo-Falasco»: los animales tienen su propio coronavirus y no afecta a las personas

Todos los miércoles en el Programa “Frecuencia Personal”, la Clínica Veterinaria de pequeños animales y equinos de Carola Arroyo y Luciano Falasco en conjunto con Royal Canin compartirán todo lo que las familias deben saber respecto a sus mascotas.

En el contexto de la pandemia, el Médico Veterinario aclaró si incide o no el coronavirus en los animales.

En primer lugar Falasco señaló que las mascotas viven parcialmente el aislamiento, no lo saben.

Por otra parte remarcó que es cierto que el coronavirus está en el perro y en el gato, lo que sucede es que el coronavirus es un género que tiene familias por lo que existe el coronavirus del perro, el coronavirus del gato que nada tiene que ver con el COVID-19 de las personas.

Mucha gente les ha consultado si pueden sacar a sus mascotas y si eso es perjudicial para la salud de la familia. La realidad es que el coronavirus del perro es diferente y a ellos les produce una gastroenteritis y el coronavirus del gato también es distinto y les produce una peritonitis infecciosa felina y el COVID que afecta a los humanos es totalmente diferente también.

“Partiendo desde el punto de vista sanitario, la enfermedad (el COVID) no es transmitida y no se reproduce en las mascotas, no nos va a afectar para nada”, puntualizó.

Los veterinarios cumplen un importante rol en la sociedad y por eso en el Decreto Nacional que estableció el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” se los exceptuó como agentes sanitarios. Tienen permitido abrir con las normas correspondientes la parte comercial y andar por la ciudad con el permiso correspondiente que les otorga el Colegio de Veterinarios para hacer domicilios, urgencias y todo lo necesario con respecto a su profesión.