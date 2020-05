“Robo del Hotel”: La Justicia dio a conocer la identidad de los sospechosos

La Jefatura Policia Comunal le informa a la Sociedad, y quiere resaltar el Arduo Trabajo y Compromiso puesto de manifiesto por parte del Personal en su totalidad, haciendo incapie en el Gabinete de Prevención, ya que por todo lo acontecido en este Hecho Delictivo de suma trascendencia Publica, donde estos tres sujetos con Alevosía intentaron Asesinar a un Sereno de un Predio privado de este medio, solo por el contento de poder Robar en el lugar.- Que desde un Principio entre las Fuerzas Policiales una vez tomado conocimiento, y por testimonios y Análisis oportunos en los Modus Operandi de delincuentes locales, se le dio un rumbo a dicha Investigación sindicando a estos tres sujetos, donde a escasas horas de cometido, ya se tenían toda la información sobre los movimientos de los mismo, poniéndolos en la escena de crimen.- Que se logro con ello, Pruebas fílmicas a través de Monitoreo Local y de ahi testimonios, elementos y pruebas en el lugar del hecho, elementos y pruebas en posterior Allanamientos y registros en los domicilios de estos, y con toda esta sumatoria Administrativa Legal, se logro a través de la Ayudantia Fiscal Local, Fiscalia Nro. 11 a cargo de Dr. Martín Pizzolo, la Orden de DETENCIÓN para con los tres Imputados, los que en esta fecha en horas de la tarde fueron Detenidos y puestos a Disposición de la Justicia.- También se consta que en la fecha se recuperaron las herramientas sustraídas oportunamente. Las Actuaciones quedaron cumplimentadas en I.P.P. N° 2555/20 caratulada ROBO TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU COMISIÓN EN POBLADO Y EN BANDA, CON ESCALAMIENTO Y POR EFRACCIÓN (Arts. 167 inc. 2do. Y 3ero., inc. 4to. En función del Art. 163 inc. 4to. Del Código Penal) EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSÍA Y CRIMINIS CAUSA EN GRADO DE TENTATIVA (Art. 80 inc. 2do., 7mo. Del Código Penal).- y los Detenidos son PABLO RAUL FERNANDEZ, FACUNDO MANSILLA y BRAIAN GUZMAN.-

Queremos llevar nuestras Fuerzas a la victima de autos y pronta recuperación, como así también a su núcleo familiar poniéndonos a su Disposición, lamentando profundamente por lo sucedido.-

Fdo. Crio. Insp. Sebastian Ezequiel Guillen, Jefe de la Jefatura de Policía Comunal Las Flores.-