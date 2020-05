«Robo del hotel» parte oficial de policía

La Estación de Policía Comunal de Las Flores, en el marco de I.P.P. N° 2555/20 caratulada ROBO TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU COMISION EN POBLADO Y EN BANDA, CON ESCALAMIENTO Y POR EFRACCION (Arts. 167 inc. 2do. Y 3ero., inc. 4to. En función del Art. 163 inc. 4to. Del Código Penal) EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA Y CRIMINIS CAUSA EN GRADO DE TENTATIVA (Art. 80 inc. 2do., 7mo. Del Código Penal), con intervención de la Ayudantía Fiscal Local, y UFI. Nro. 11 Dpto. Jud. Azul. Todo ello en virtud ilícito perpetrado por tres sujetos en las Instalaciones del Hotel situado sobre Ruta 3 Prolongación Avenida Independencia, donde la victima de autos Hugo Cesar Minoli de 39 años de edad, resulto sufrir un Robo y ser Lesionado de Gravedad mediante tres heridas punzantes con arma blanca. Que raíz pruebas, huellas, placas fotográficas, testimonios y documentales fílmicos recogidos por personal esta Seccional juntamente con personal Sub-D.D.I. local, se instruyeron las actuaciones Judiciales remitiendo las mismas a la Fiscalía fines su temperamento a adoptar, logrando en la fecha, y por Orden Juzgado de Garantías Nro. 3 del Dpto. Judicial de Azul, las medidas de Allanamientos, Registro y secuestro para domicilios de causantes, donde se procedió al secuestro de importantes pruebas como ropas con manchas color rojizas similar sangre en algunos casos, calzados, documentaciones y telefonía celular, que comprometen aún más la participación de los mismos en el presente Delito. Finalizadas las diligencias legales, se notificó a los mismos de la imputación de la presente Causa Judicial y se espera por la resolución y prosecución de la misma. Al momento no se aportan datos filiatorios de causantes fines no entorpecer pasos legales.

Confecciono Jefe de la Jefatura de Policía Comunal de esta ciudad.

Crio. Insp. Sebastián Ezequiel Guillen