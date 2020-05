«En primera persona»: la docente Jorgelina Astiz y la continuidad pedagógica en Escuelas Rurales de El Trigo y Rosas

La continuidad pedagógica a raíz de la suspensión de clases por el Aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional también está siendo garantizada en los distintos establecimientos de la zona rural del Partido de Las Flores.

Jorgelina Astiz es Directora y Docente en la Escuela 30 del Paraje La Colonia, una institución rural ubicada a 7 kilómetros de El Trigo, rumbo hacia Saladillo, cerca del Arroyo Las Flores. Ademas está en la Dirección y con grado a cargo en la Escuela 9 de Rosas.

En ambos establecimientos se cuenta con personal auxiliar y se articula con los Jardines de Infantes rurales con los cuales ademas comparten edificio: JIRIMM N° 1 en El Trigo y el JIRIMM N° 2 en Rosas.

Dentro del Plan de Continuidad Pedagógica enmarcado del Proyecto Institucional surgió la necesidad de implementar una propuesta específica para asistir a los alumnos mediante diversas actividades.

Si bien desde la Dirección de Cultura y Educación se provee material a través de cuadernillos para cada año, los mismos deben ser adaptados a los diferentes niveles de los estudiantes, debiendo en este caso paralelamente realizar cuadernillos de acuerdo al desarrollo de sus capacidades ya que los alumnos ademas son acompañados en este trayecto por sus familias.

Desde el programa en el cual se estima este seguimiento educativo, se han implementado por otra parte distintas plataformas de trabajo pero en la mayoría de los casos no pueden ser utilizadas porque en estos establecimientos rurales aún no se cuenta con conexión a internet o bien porque muchas veces las familias no saben utilizar estos medios.

El trabajo se ha venido comunicando a través de mensajes de texto o de llamadas de los teléfonos celulares de cada una de las maestras.

A estas propuestas de continuidad también se suman actividades de áreas especiales como inglés, educación física, plástica, música; y asimismo se trabaja articuladamente con el Consejo Escolar por la entrega de los bolsones alimentarios a las familias que lo han solicitado y las escuelas cuentan con el acompañamiento de la Inspectora Jefe Distrital, del equipo de Inspectores, de la Municipalidad, de las Delegaciones de cada uno de los parajes y de los destacamentos de Patrulla Rural.

“De esa manera es como estamos trabajando con los alumnos en este momento tan especial que estamos atravesando, que estamos viviendo, siempre priorizando la comunicación con las familias, ellos saben permanentemente que nosotros estamos dispuesto a atender el teléfono ante cualquier necesidad y a acompañarlos en este periodo tan difícil que nos está tocando vivir”, remarcó la directora.

Por ultimo destacó que este es un trabajo de ida y vuelta porque cuando desde el equipo docente se pide a las familias a que se acerquen a las escuelas para entregar los bolsones de mercadería, también se entregan las propuestas de continuidad pedagógica y se reciben las tareas hechas por los chicos para que puedan ser visadas y se haga una valoración de cada propuesta.