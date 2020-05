Hernán Patronelli: «después de esta situación deberíamos ser mas solidarios, mas concientes, mas hermanos»

Hernán “Bocha” Patronelli, Secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) Regional Las Flores e integrante de la Mesa Intersindical y Multisectorial, se refiere a este Día del Trabajador que se conmemora de una manera diferente dado que por la emergencia sanitaria no se podrá realizar el tradicional acto en la plazoleta del Barrio Empleados de Comercio.

En los últimos dos años este grupo de representantes de distintas fuerzas no fue parte de esa actividad formal, sino que lo hizo en otras actividades institucionales.

“Este día va a ser recordado por siempre porque el COVID-19 nos golpea muy fuerte, el mundo vive en un estado de excepción, no habrá marchas, no habrá abrazos, no estará ese encontrarse de los trabajadores que siempre hemos llevado adelante pero es lo que nos toca vivir en el momento”, indicó.

Sin dudas la pandemia no distingue sexo, raza, edades ni extracto social y es un momento de reflexión total porque hoy quién puede decir qué derechos tenemos y cuáles no, y sin embargo siguen apareciendo frases, pensamientos, voces que dicen lo contrario.