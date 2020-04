«Las salidas de esparcimiento están dirigidas a aquel grupo de personas que viene cumpliendo a raja tabla el Aislamiento»

Las Flores es una de las pocas ciudades de la región que permitirá las salidas de esparcimiento que fueron permitidas por el Gobierno Nacional y cuentan con el aval de la Provincia de Buenos Aires.

El Secretario de Gobierno del Ejecutivo Municipal, Dr. Javier Di Giano, explicó que esta medida está dirigida más que nada a aquel grupo de personas que viene cumpliendo estrictamente el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” hasta estos días.

“A esas personas que desde hace aproximadamente 40 días han respetado a raja tabla lo que llamamos cuarentena y no han salido de sus casas”, enfatizó.

El funcionario dijo que desde el municipio vienen evaluando el comportamiento de los ciudadanos de nuestra ciudad y están muy conformes con lo que ven, con lo que han analizado y por eso son partidarios de conferir en los vecinos en darles la oportunidad de conferir esta medida que otorga el Decreto Presidencial.

Consideran necesario y saludable que con responsabilidad y al solo efecto de distraerse, estas personas puedan salir a caminar durante un lapso máximo de una hora y en un radio no mayor a 500 metros del domicilio en el que residen.

Registro

Para poder tener un control, el Municipio local ha ideado un sistema para que simplemente a través de un teléfono, de una página web cada persona que quiera desarrollar esa actividad se registre.

El ciudadano podrá registrar su domicilio y se está viendo si también un horario y esa será la forma que tendrán las autoridades de controlar y ver cómo evoluciona esta medida porque si no se hace de forma favorable, el Ejecutivo tendrá la potestad de dar marcha atrás.

“Cuando se legisla, se legisla por formación, pensando en el que cumple y no en el que no cumple. No se pueden hacer las normas pensando en el que las va a violar. Siempre debemos posicionarnos del lado de la persona que cumple y creo que para el que hace 40 días que está en su casa, darle una oportunidad de esta naturaleza, es necesario”, proclamó Di Giano.

Limite horario

El Decreto Presidencial estableció que estas salidas recreativas se pueden hacerse hasta las 20 horas. En Las Flores el equipo de trabajo aún no ha definido hasta que hora se podrá permitir la salida.

En principio se hará el registro a través de la Plataforma que se pondrá a disposición.

El Secretario recordó que esta medida se debe cumplir con los recaudos sanitarios: tapa boca y nariz, distanciamiento social, y todo lo que ya se conoce.

Las personas podrán salir solas y los menores de 12 años acompañados por un adulto, y siempre cerca de la vivienda para no aglomerar los lugares a los que a todos les gustaría ir.