Berni en Las Flores: «veo a la Provincia organizada y sobre todo con la gente muy concientizada»

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Berni, visitó la ciudad de Las Flores en la tarde-noche de este viernes 24 de abril.

Junto al Intendente Alberto Gelené brindó una conferencia de prensa en la que estuvo presente Play Radios.

“Le hemos contado y explicado al ministro lo realizado con nuestro equipo que me acompaña en el manejo de la crisis por esta pandemia en la cual estamos todos juntos con la comunidad en el marco de ‘Las Flores Se Protege’”, señaló el Jefe Comunal, quien ademas destacó la acción del área de seguridad, de todos las fuerzas y el trabajo que se realiza en conjunto.

Berni detalló que lo que se hace en estas recorridas es un trabajo de campo para coordinar junto a los municipios y de manera presencial, no virtual o por teléfono, todo lo que se lleva adelante estratégicamente y a futuro porque por más que hoy no se vean los casos, la peor parte todavía no empezó y hay que prepararse para cuando la velocidad del contagio del virus sea realmente importante.

Dijo que en este distrito, por todas las medidas y decisiones que se fueron implementando a su momento, hoy no hay casos acumulados y eso permite trabajar con un poco más de flexibilización. Asimismo en el mientras tanto seguir coordinando todas las tareas y todos los esfuerzos que se hacen para que la Provincia y en los distintos lugares, se mantenga todo controlado.

“Si dudas vamos a traspasar esta pandemia y de la mejor manera posible”, remarcó el funcionario.

En un balance de la metodología adoptada por las distintas áreas del gabinete de Kicillof en el marco de estas recorridas, el titular expresó que se van con la satisfacción de ver el compromiso de los equipos de trabajo de los intendentes porque están enfocados y organizados para con la sociedad, pero fundamentalmente con la gente porque en el interior de la provincia se ve como las comunidades se han adaptado tan rápido a esta nueva forma de vida que no se sabe cuánto va a durar.

“Veo una provincia, sobre todo en el interior, organizada, muy concientizada y por sobre todo muy sustanciada con la situación que estamos viviendo”, apuntó Berni.

Agenda de trabajo

Las autoridades recorrieron las flamantes instalaciones del albergue de la Escuela Agraria N° 1 de Las Flores; en ese trayecto el ministro supervisó el puesto de control que funciona sobre la Avenida Alcides Segui.

Se había previsto la visita del ministro al Hospital General de nuestra ciudad, pero por cuestiones de agenda y de horario finalmente no se concretó, mas allá de que algunas informaciones erróneas publicadas en otros medios indicaron lo contrario.