Milagro, Cantante: «a los artistas hay que darle el apoyo que se merecen, se valora lo que se dice pero también hay que ponerlo en práctica»

La cantante florense Milagro Suarez se refirió a la difícil situación que atraviesan los artistas, productores, organizadores de eventos y espectáculos, entre otros trabajadores de este rubro, y lo importante que es seguir en el camino todos juntos para que cuando todo vuelva a normalidad, los encuentre siempre “tirando para adelante” como un gran equipo.

En el ámbito de la música popular, en la que se desempeña desde hace tiempo, se ve notablemente el efecto de la cuarentena pero también sirve, como resaltó, la utilización que se puede hacer de las Redes Sociales y lo importante que es tanto para la audiencia, los seguidores, los fanáticos como para el profesional.

“En este momento hay que aprovechar totalmente para uno inclusive, como artista, para estimularse porque no es solamente mirar el número de cifras que la gente va mirando o las reproducciones, sino porque a mí me pasa que esta vez yo soy la que me siento acompaña”, indicó.

En otro tramo Milagro hizo hincapié en el gran apoyo que necesitan muchos músicos, cantantes, conjuntos, bandas locales, tanto entre ellos mismos como de parte de quienes deben reconocerlos a través de contrataciones, de tenerlos en cuentas, entre otras posibilidades, porque la industria es muy grande y es mucha la gente que necesita de este trabajo.

“Tenemos que recapacitar y empezar a ordenar lo que hemos dicho en su momento pero activarlo, hacerlo. Es muy bonito decir la música es para compartir y no competir, lástima que a veces o a uno no lo dejan llegar al objetivo o a veces algunos lo dicen y poco lo hacen en práctica”, agregó.

En este marco dijo que en este momento y cuando todo pase, a sus colegas, principalmente de la música popular, les tratará de dar el apoyo que se merecen y en la medida que pueda, no solamente por el rol que ahora cumple en la función publica sino porque la movida realmente lo necesita y se lo merece por todo lo que hace como factor de ocio, de diversión.