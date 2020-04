Tibiletti: «las vacunas antigripales no están alcanzando porque se cuadruplicó la gente que este año quiere aplicársela»

El Secretario de Salud de la Municipalidad de Las Flores, Dr. Juan Tibiletti, brindó un informe exclusivo para Play Radios respecto a cómo se desarrolla la Vacunación Antigripal.

Señaló que se continúa con la campaña de manera activa y se siguen realizando todas las aplicaciones que se puedan a los mayores de 65 años en sus domicilios.

PAMI también está trabajando en esta vacunación. La oficina local recibe dosis muy de a poco pero va recibiendo y la colocación se hace a través de los farmacéuticos en forma personal y otras personas son vacunadas en sus viviendas por los Agentes Sanitarios del Municipio.

La primera semana de la campaña llegaron gran cantidad de aplicaciones y la mayor parte de la gente la recibió en estas últimas tres semanas.

Semana a semana las autoridades reciben vacunas desde la Provincia pero se ha visto que las mismas no alcanzan a satisfacer toda la demanda porque este año fueron muchas las solicitudes.

“Las vacunas claramente no están alcanzando por el hecho de que la población ha triplicado o cuadruplicado la cantidad de gente que quiere vacunarse. Años anteriores no se vacunaba mucha gente porque no quería, este año la verdad que todo el mundo quiere vacunarse”, explicó el Secretario.

La idea del área es culminar la próxima semana esta primera etapa donde se vacuna a los adultos mayores; niños de entre 6 meses y 2 años; embarazadas y mujeres que han tenido hijos en los últimos 6 meses (en el Hospital), que conforman el grupo obligatorio, y luego empezar a vacunas a personas que son factor de riesgo para la gripe: asmáticos, inmunosuprimidos y por cualquier otra indicación médica.

El funcionario remarcó que “la verdad que es una situación donde tendremos que esperar más tiempo para poder completar todo el esquema de vacunación porque son vacunas que han sido demandadas en todo el país en forma exponencial, comparado con años anteriores”.