Hugo Vázquez, Tránsito: «se entendió que los controles en los accesos a la ciudad son importantes para hoy no tener casos de coronavirus»

El Director de Tránsito de la Municipalidad, Hugo Vázquez, explicó como es el nuevo sistema de ingreso a la ciudad en el marco de los controles que se hacen a través del programa “Las Flores Se Protege”.

A medida que pasan los días se van conociendo distintas situaciones ante la problemática del coronavirus, y eso hace que se vayan adaptando cosas, cambiando otras para así garantizar un registro minucioso de las personas que entran o circulan por la ciudad.

Tal como informó el Intendente Alberto Gelené, lo que en un principio para las autoridades provinciales parecía equivocado respecto al cierre y vallado de algunos accesos a las localidades, ahora se entiende en esos estamentos como una justa medida y es lo que se está valorando y aplaudiendo en esta etapa.

“Al principio por ahí se criticó o no se tenía conocimiento de lo que se iba a implementar en el tema de los controles de los accesos pero al anticiparse a esta situación tan importante que nos aqueja, estamos hoy teniendo la posibilidad de no tener casos en Las Flores, de que el contagio del coronavirus este controlado más que nada en los controles, en los accesos, de las personas que ingresen de otra ciudad tengan que acatar la normativa que estamos implementando diariamente”, amplió el funcionario.

Nuevo mecanismo

La ultima medida estableció la prohibición de acceso a la ciudad de 20 horas a 8 horas del día siguiente por la entrada de Pte. Perón y Ruta 30 en inmediaciones del predio ferial. Esto se mantiene así.

Anteriormente se utilizaban los arcos sanitarios de Ruta 3 y Av. Venancio Paz y de Av. Alcides Seguí y Ruta 91. Ayer se trasladó el arco sanitario de Venancio Paz a Pte. Perón y Ruta 3 y toda carga de productos alimenticios y de transporte en general deberá pasar por esa intersección sin limitación de horaria, es decir las 24 horas.

El puesto de Alcides Seguí si tendrá horario reducido y se dispone que desde las 22 horas y hasta las 6 del día siguiente no podrá acceder tránsito pesado por ese lugar.

Los autos livianos deben ingresar por Av. Venancio Paz. Debido a que los controles son más estrictos respecto a conductores que llegan desde localidades o zonas con mayor circulación del virus, los efectivos policiales, agentes de tránsito o voluntarios realizan el procedimiento pertinente y le toman los datos a las personas y en caso de hacer una desinfección del vehículo y tener que tomarle la temperatura al conductor, se lo va a derivar a Pte. Perón.

El vecino de Las Flores que va al campo por distintas cuestiones, que ingresa y egresa en más de una oportunidad porque ahora se está en época de cosecha o porque tiene empleados, es controlado en horas de la mañana, se vuelve a controlar a la tarde pero ya hay un registro de por medio respecto a que durante el día no viajó, no tuvo contacto con gente de otra ciudad o que el transporte no ha ido lugares donde hay más peligrosidad.

Aquellos automotores que vienen viajando por la ruta desde una localidad hacia otro que no es Las Flores y quieren ingresar a nuestra ciudad, no pueden hacerlo si no tiene un justificativo para hacerlo.

En cuanto a esto el Director expresó que si se deja ingresar a cualquier persona que por ningún motivo quiere hacerlo, resulta imposible controlarla después y eso no sería favorable para nuestra comunidad.

En este sentido si se le hace el cuestionario al chacarero que vino de Buenos Aires hace 15 días por ejemplo, se instala en un campo cercano a la ciudad, y ahora quiere ingresar a Las Flores para sacar un permiso. Se le interroga y se le consulta porque no hizo el permiso anteriormente si ya hace varios días que se encuentra en inmediaciones; incluso en este caso, igual que en el anterior, la persona si ingresa a la planta urbana, va a tener que buscar un lugar y permanecer allí en la cuarentena obligatoria durante 14 días.

Playa de camiones

Por esta situación sanitaria el municipio permite dejar los camiones que no son de circulación esencial en el predio que se estaba preparando para la nueva playa de estacionamiento de este tipo de transportes para que cuenten con un lugar seguro y controlado durante este tiempo y para que no se estropee la ciudad con la circulación de cargas pesadas.