Alberto Cartasso: «En el ambiente artístico y bailable el efecto de la cuarentena es demodelor»

El Aislamiento Social por la Pandemia del Coronavirus ha generado el parate de varias actividades comerciales.

La primera que se paralizó y que, se estima, va a ser la última que se va a restablecer, es la relacionada con la diversión pero primordialmente con los espectáculos nocturnos y eventos bailables por la aglomeración de personas que conlleva.

Es muy grande la preocupación en el ambiente de los músicos, de los organizadores, de los propietarios de estos espacios porque el efecto es realmente “demoledor”, como señaló el reconocido productor artístico de nuestra ciudad, Alberto “El Negro” Cartasso.

Por lo grave que significa el hecho de reunir gente, el “volver a las clases” también va a hacer unas de las últimas acciones que se restablezcan, pero la diferencia está en que los docentes igualmente están recibiendo su salario, en la movida nocturna si no se realiza el acontecimiento, si no se abren los lugares de esparcimiento, como en muchos otros rubros, el dinero no se genera.

La mano de obra que genera este sector es muy amplia y esto, lógicamente, afecta a todos los actores que están involucrados. Asimismo a aquellas instituciones intermedias de cada comunidad, como clubes deportivos que en muchas ocasiones, durante el año, subsisten con lo que recaudan en este tipo de eventos.

A esto se le suma que el día que se vuelva a la actividad, no se sabe en qué condición va a estar la economía familiar y de cada persona y tampoco se sabe qué va a pasar a la hora en que ellos tengan que elegir entre lo esencial para vivir y el ocio porque son muchos los ciudadanos que están en la misma situación.

Desde el área es realmente profundo el desasosiego, más porque hasta el momento no se ha anunciado ningún respaldo para poder paliar este difícil momento.

“Ahora, ¿quién se atreve a reclamar? ¿Qué decimos, que somos olvidados? Y sí. Pero es justamente un lugar que esta visto como una cosa menor y lejos de lo que es la realidad”, cuestionó Cartasso.