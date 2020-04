Vuelve «La Celeste», el Programa de SUTEBA: «el espacio es un pequeño aporte a esto de la información que tanta falta nos hace»

Esta tarde a las 18 horas por FM 107.7 Play Radios vuelve a sonar “La Celeste”, el programa de Radio de SUTEBA Las Flores.

Por estos tiempos de cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus, en el estudio solo estará el Profesor Eduardo Sandez quien va a estar a cargo de la conducción, también como referente a nivel local del Sindicato que acompaña a los docentes en la defensa permanente de la educación pública.

SUTEBA ha sentido la necesidad de volver a la comunicación entre los docentes a través del aire de la radio. Y también no solo entre los maestros sino también para con la comunidad toda porque la audiencia es mucha y eso significa que el programa se viene siguiendo y que el espacio es un pequeño aporte a esto de la información que tanta falta nos hace.

El profesor señaló en este sentido qué importante resulta en estos momentos tener comunicación no solamente de un solo lado como se ve a diario en algunas cuestiones que no se manejan como a uno le gustaría.

En esta primera emisión de este ciclo 2020 La Celeste hablará, entre otras cosas, de Ramón Carrillo, un gran medico sanitarista argentina muy poco conocido y que quizás aquellos que saben de quien se trata, lo conozcan por un hecho por el cual fue muy mortificado.

Al respecto el conductor remarcó: “Este momento de pandemia a nivel mundial pero también en nuestra localidad nos tiene que servir para ser mejores entonces como sociedad nos tenemos que replantear qué hicimos con nuestros grandes médicos sanitaristas, con Ramon Carrillo que fue el más grande, pero qué hicimos con Rene Favaloro y no cometamos el error de hacer lo mismo con Ginés (González García, ministro de Salud)”.

Desde hoy 9 de abril y durante todos los jueves de 18 a 19 horas, “La Celeste” acompañará a la audiencia florense.

SUTEBA, CTA, CTERA tienen el espacio desde el comienzo en el programa, luego se sumó la posibilidad de la creación de la Mesa Intersindical de Las Flores. Todo eso va a volver a ser cuando se pueda porque esa es la idea, construir con otros y hacer con otros.

“Los que hacemos nos equivocamos. Los que critican con la ‘colita puesta en la silla’ y no hacen nada, no ponen el lomo para dormir como los murciélagos, hacen menos y seguramente no se van a equivocar”, indicó.