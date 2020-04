Concejal Leo Municoy: «no necesito donar parte de mi sueldo para hacer política»

El intento de pedido a los funcionarios políticos para que donen parte de sus sueldos para la creación de un “fondo de emergencia” ante la pandemia del coronavirus, ha sido eje de tratamiento de distintos medios periodísticos y de comentarios en la opinión pública.

El concejal por el bloque “Frente Todos por Las Flores”, CPN Leonardo Municoy, se refirió a esta cuestión y puntualizó que “no necesita hacer una donación para hacer política”.

Dijo que lo que primero hace, coincidiendo con lo que expresó ayer el Presidente Alberto Fernandez y aunque no sabe si es políticamente correcto hacerlo, es reivindicar la tarea del funcionario político, sobre todo en los municipios donde los salarios no distan mucho de lo que es un salario de un empleado de comercio con cierta antigüedad, por ejemplo, porque un concejal gana mucho menos que ese trabajador.

Municoy agregó que necesita reivindicar a los funcionarios porque ademas tienen una responsabilidad pública a la cual no pueden escapar porque, incluso el mismo intendente, están las 24 horas a disposición, durmiendo poco, con sus celulares abiertos, permitiendo que se “rompa” cierta tranquilidad. Es una responsabilidad que no se refleja o no se ve representada en el sueldo que tienen; esto no quita lógicamente que estén en una situación de ventaja con aquellas personas que no tienen ningun tipo de ingreso o que en estos días no pueden trabajar.

Consideró que en todo caso pueden hacer sus donaciones de manera privada porque como funcionario público, si quiere hacer política, lo mejor que puede hacer es cumplir su rol, su desempeño de la mejor forma.