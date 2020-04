El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Flores, Dr. Javier Di Giano, anunció que se está evaluando la posibilidad de bajar aún más el horario de cierre de los comercios en nuestra ciudad “para que por lo menos durante 12 horas al día no haya absolutamente ninguna persona transitando y así evitar la propagación del coronavirus.

Esta propuesta fue circularizada a los Concejales que se reunían esta mañana; también a los integrantes de la Comisión de Emergencia.

En este sentido el funcionario comentó que, más allá de bajar el horario, también se analiza como opción el permiso para que aquellas casas que se dedican a elaborar alimentos, comida caliente puedan entregar a través de un sistema de delivery en un horario también determinado.

Ademas se estudia profundizar los controles en la zona céntrica por esta situación.

Recordamos que el municipio local estableció como horario máximo de cierre a las 20 horas, incluso los Bomberos Voluntarios hacen un Toque de Sirena para alertar sobre esta cuestión. De todas maneras, como informó Di Giano, hasta hace unos días atrás hubo más de 70 personas que fueron sometidas a infracciones penales por incumplimiento.

“No pasa por la formación de causas penales la solución sino por intentar seguir concientizando a las personas”, consideró el Secretario.

Otras excepciones

En la jornada de hoy viernes 3 de abril, el Gobierno Nacional amplió el listado de trabajos que quedan exceptuados y que ahora pueden desarrollar sus actividades.

Hay áreas que son necesarias y que de todos modos no están incluidas en esta nómina de trabajos que si se pueden desarrollar a pesar de la cuarentena.

Una de estas es el de la computación dado que se ha potenciado considerablemente el uso de herramientas tecnológicas y cuyos comercios no se permite tener abiertos.

El Secretario de Gobierno dijo que hay una serie de actividades que no han sido previstas expresamente el Decreto pero cree que, desarrolladas de una manera responsable, se pueden llevar adelante.

Lo que desalienta la normativa, la idea principal es evitar la aglomeración o la acumulación de personas en los locales comerciales, menos aun en lo que no están habilitados, y el transito fluido de la población por lo que las tareas que no están expresamente contempladas en el Decreto, no podrían tener los comercios sus puertas abiertas.

En cuanto al rubro computación el funcionario entiende que se está haciendo mucho uso de esos dispositivos por lo que si hay algún inconveniente puntual, el vecino se puede contactar telefónicamente con la persona que hace reparaciones y en el horario que el reparador tiene previsto ir al supermercado, aprovechar y pasar por el domicilio de la persona que lo requiera para retirar la computado o lo que sea, repararla y, aprovechando otra salida, volver a llevarla.

“Con un poco de sentido común, buena voluntad, de cumplir la normativa vigente pero de manera razonable, se puede desarrollar alguna actividad”, remarcó.

En tren de responder otras inquietudes, se refirió al rubro librería y útiles escolares y expresó que aún es una actividad que no está habilitada y tampoco está resuelto a nivel nacional que es lo que va a pasar con el Ciclo Lectivo, si se va a retomar o no después que finalice esta extensión del Aislamiento.

De todos modos insistió en que si alguna persona tiene una necesidad puntual, impostergable, se puede contactar por teléfono y en algún momento del día, se lo puede hacer llegar mediante el sistema de delivery.

“Tiene que ser una necesidad extraordinaria. Para las cuestiones habituales es preferible que esperemos hasta el vencimiento de la prolongación del periodo de aislamiento y después veremos cuáles son las directivas del Gobierno Nacional y del gobierno de la Provincia.