Mercedes Paris: «este momento va a ser de crecimiento para uno mismo si lo sabemos canalizar»

Mercedes Paris compartió en el aire de Play Radios varios ejercicios a tener en cuenta en estos tiempos de aislamiento por el coronavirus.

Primero señaló que no deberíamos preguntarnos “por qué está sucediendo esto”, sino “para qué está sucediendo esto” porque si bien es una cuestión global, algo que se está dando en todo el mundo, cada uno lo está viviendo de una manera particular, es decir desde donde lo está viviendo, con quienes, si está solo, si está acompañado y en qué estado de su vida está porque no es lo mismo alguien que estaba en crisis con su pareja y ahora lo tiene que pasar con su pareja.

Expresó que se le puede dar otra mirada, no enojarse y analizarlo, como lo hace la profesional, quizás el lado más “espiritual”, como “una oportunidad para conectarse con uno mismo” porque en la vorágine del día a día, en el apuro nos llenamos de actividades, hacemos sociales de un lado, del otro y terminamos descuidándonos a nosotros en el sentido de no saber cómo estamos, qué nos pasa, qué necesitamos, si estamos donde queremos estar, en el trabajo, en la pareja, en relación con mis hijos, con mi familia en general, con mis amigos.

Son un montón de aspectos que si los sabemos aprovechar, nos va a ayudar a poder crecer en este mirarnos, en dejar de mirar hacia afuera y esperar que lo de afuera nos llene, el tener o estar cargado de actividades, “que ese sentirme pleno, feliz, esté adentro mío”.

Este momento sirve también para agradecer muchas cosas que en el andar cotidiano no tiene en cuenta: la posibilidad de tener un techo, que se puede comprar para comer, que hay agua caliente, que tengo una cama y más que todo eso que tenemos salud, que estamos vivos, las cosas más básicas que todos los días damos por hecho.

“Cada uno vive lo que necesita vivir y esto va a ser un gran crecimiento para todos si lo sabemos canalizar. Si nos quedamos en el enojo y nos paralizamos por el miedo no vamos a poder salir de ahí por eso está bueno gestionar las emociones, es re importante porque el enojo va a aparecer, el miedo va a aparecer, pero lo importante es que no nos paralice, que sepamos qué hacer con eso”, especificó Mercedes.

La utilización de internet para brindar y ver clases de educación física, de baile o demás se ha intensificado en estos días de cuarentena. La profesional también utilizó ese canal para hacer un taller gratuito en donde dio varios tips para mantener la calma. Esta tarde a través de su cuenta de Facebook “Mercedes Paris” brindará una transmisión en vivo al respecto.

Tres ejes

Mercedes puntualizó en otro tramo que en estos días es importante trabajar tres ejes para nuestro bienestar: el cuerpo, la mente y la emoción.

Lo más prioritario es la mente porque si estamos pensando todo el tiempo que soy un desgraciado, que va a pasar después, que está todo mal y que no aguantamos, conectados todo el tiempo con cosas negativas, eso índice en cómo está mi emoción, vamos a estar tristes, enojados, con miedo, angustiados y eso va a repercutir en mi cuerpo, en mi sistema inmune porque si nos conectamos con ese tipo de emociones se ve afectado.

Lo que recomienda es empezar por la cabeza, valorando las pequeñas cosas, empezar con ese estado de gratitud, levantarnos y decir en voz alta o escribir las cosas por las cuales uno es agradecido, por lo menos diez cosas.

Sobre esto indicó que esta bueno “decirte el basta mental o en voz alta y decirte algo lindo, al contrario buscar una frase que te calme algo que te ayude”.

Algunas frases para decirnos y repetir porque nos activan otra emocionalidad: “la serenidad y la seguridad que busco ahora ya están dentro de mi”; “todo está bien, todo lo que necesito llega a mí en el momento adecuado”.

Si la cabeza no para, hay que trabajar con el cuerpo que te conecta con el “aquí y el ahora”. Si hay miedo o inseguridad es porque estamos en el pasado en el futuro; para estar en el presente donde está la clave podemos implementar la respiración para calmarnos. También utilizando las clases de actividad física o hacerlo por cuenta propia, 15 minutos por lo menos cada jornada, porque eso nos genera hormonas de bienestar y nos ayuda a sacar las hormonas que nos generan el estrés.