Se adelanta el pago del Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos

Ante la gran cantidad de pre-inscripciones que se están procesando en el sitio oficial de la ANSES anses.gob.ar para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000, el organismo previsional decidió adelantar para el próximo viernes 3 de abril el pago de ese beneficio a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), grupos que ya estaban contemplados en el decreto presidencial para percibir el beneficio y que no necesitaban hacer la preinscripción.

Tal como informó uno de los funcionarios del organismo, «como los beneficiarios tanto de la AUH como de la AUE no necesitaban hacer la preinscripción porque ya se encontraban en nuestra base de datos, se decidió adelantar 12 días el pago para esos sectores con el objetivo de evitar el aglomeramiento de personas en los cajeros automáticos y puntos de extracción de dinero en efectivo».

Entre las declaraciones del funcionario se remarcó también que “se está trabajando contra reloj” para que las personas que no cuentan con su tarjeta de débito o no la tramitaron puedan extraer su dinero en distintos puntos financieros. “La pandemia y la cuarentena obligatoria de toda la población nos puso una vez más en la primer línea para atender las demandas de millones de argentinos y argentinas que aún no están familiarizados con las operaciones financieras virtuales pero que, en este contexto extraordinario, los obliga a transitar esa experiencia por necesidad” sostuvo e indicó que “ahora nuestra tarea primordial es lograr que la gran mayoría de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y de cualquier otro beneficio, puedan hacer uso de los recursos asignados por el Estado Nacional sin necesidad de romper la cuarentena”.

Finalmente se estima que el resto de los beneficiarios del IFE, trabajadores informales y monotributistas que restan incorporar datos al sistema, cobrarían el 15 de abril próximo.