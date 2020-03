Ricardo Lapadula: “me parece una locura que se priorice el corte de pasto antes que la salud”

El Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Las Flores, Ricardo Lapadula, recordó las acciones que se realizan desde el área y las medidas que se están extremando para evitar la acumulación de basura y contaminación en la ciudad.

El servicio que se mantiene durante estos días es la recolección de residuos embolsados. Ese trabajo se hace de noche y va a permanecer porque se debe garantizar la salud de la población.

Hay otras acciones que no funcionan como el “Día seco”, es decir de aquellos vecinos que sacaban cajas y botellas. Respecto a esto el funcionario dijo que esos residuos se deben poner en la bolsa común o guardarlos porque es basura seca que no larga olor y que ademas se está contribuyendo no solo a tener menor cantidad de gente en la calle, sino también menos impacto ambiental.

Los mismos se van a levantar cuando pasen todas las medidas por la pandemia y se realizará una jornada especial para pasar a buscarlos, que se informará oportunamente.

En la Planta de Tratamiento de Residuos y en el Parque Plaza Montero solo se mantiene el servicio de serenos, por seguridad.

El levantamiento de ramas, de montículos de pasto o de cualquier otro residuo que se saca a la calle no se está haciendo, primero porque fueron días feriados y no correspondían los días y segundo porque durante la cuarentena se decidió que no se iba a levantar. Aquellos que quieran cortar el pasto o hacer la limpieza que necesiten, lo pueden hacer y dejar los residuos dentro de sus viviendas.

Desde la Secretaría se ha recorrido lo menos posible para no tener gente afuera pero se ha recorrido distintos sectores de la ciudad y en un porcentaje muy alto se ha cumplido con estas consignas, incluso no se barre desde el viernes pasado y la vía publica está limpia.

“Felicitemos, siempre recordamos lo malo, demos una salutación a esa gente que está cumpliendo la cuarentena y cumple con todas las cosas que les hemos pedido desde el Municipio por nuestra salud. Trabajemos en ese porcentaje mínimo”, expresó Lapadula.

Se habla de una extensión de la cuarentena hasta el 13 de abril. Si eso se confirma, el Municipio tendrá que analizarlo, porque no se quiere tener más gente en estado de riesgo y de transmisión, más aun en la etapa que viene.

Se va a sacar seguramente el camión barredor en alguna oportunidad porque eso significa menos gente trabajando y es más rápido; ademas se utilizaría la aspiradora para sacar hojas.

El funcionario manifestó que cree que es el momento para que los vecinos de Las Flores tomemos conciencia de que nuestros residuos son nuestros y que la manera de disponerlos sea la que informan las autoridades municipales.

También puede llegar a ocurrir que si llega el virus a la ciudad, esos residuos lo transporten y sería lamentable, más que nada para aquellos trabajadores que ya han sido capacitados para mantener las condiciones de prevención y de limpieza correspondientes.

“A todo eso lo estamos haciendo pero si seguimos teniendo gente afuera con posibilidad de transmisión, la verdad que no hemos entendido nada”, subrayó y agregó que le parece una locura que se priorice el corte de pasto antes que la salud.