Carolina Di Siervi, florense en Italia: “Si ahora que hay pocos casos, la Argentina logra evitar los contagios, se salva”

La florense Carolina Di Siervi vive en Rovigo, Italia, y en Play Radios contó cómo están pasando los días en un país donde el Coronavirus se está cobrando gran cantidad de vidas.

La ciudad en la que reside está ubicada entre Bologna y Venecia, tiene alrededor de 60 mil habitantes y está a 200 kilómetros de Milán, una de las localidades donde hay más contagios.

En Italia todo comenzó en un pueblo que está a 40 kilómetros de Rovigo, cerca de Padua, que fue el primer epicentro. El mismo fue bloqueado y gracias a eso se logró contener un montón el contagio. Luego todo se movió para el norte del país porque es donde hay más contactos con el exterior.

Carolina señaló que lo que más escalofrío da es que en febrero veían lo que estaba pasando en China y les parecía dramático porque había gente que estaba mal, gente muerta en la calle que nadie se animaba a tocar ni ayudar y de repente lo tenían en su casa, la vida les cambió y se les bloqueó todo, por ejemplo en aquella región las escuelas están cerradas desde el 23 de febrero.

El malestar psicológico que se está generando también es importante y así lo manifestó la florense. Tratan de mirar las noticias lo menos posible e incluso en Milán el sonido de la sirena de las ambulancias está generando mucho, dado que saben que si suenan es porque están yendo a buscar a alguien.

En este sentido comentó que para ella fue muy fuerte ver la foto de camiones que iban a buscar a las personas que fallecieron en la zona de Bérgamo porque no hay lugar para ponerlos y porque los querían incinerar para que los contagios se pararan. “Quiero tratar de mantener cierto aislamiento mental del drama humano pero es imposible. Te ponen de frente una foto de ese tipo y no podes no estar mal, da escalofríos pensar en estas cosas”, relató.

Se enteró ayer que hay una familia que vive enfrente de su casa, conformada por tres adultos y 4 niños que están contagiados, lo que significa que pasaron de hace un mes tener el drama en China a tenerlo enfrente de su vivienda.

La florense destacó, como se viene remarcando, la importancia del aislamiento. Ellos salen a hacer las compras una vez a la semana; personalmente les paso de hacer una gran fila para entrar al supermercado pero no porque haya desabastecimiento sino por el hecho de mantener la distancia entre las personas.

Otra de las medidas que llevaron adelante en un mercado grande a donde van a comprar, que tiene de todo, es cerrar las góndolas donde no hay alimentos, para que la gente vaya exclusivamente a adquirir lo necesario.

Cuando las personas andan en la calle, como le pasó, va mirando y evitando el contacto cercano con otros, cruzándose de vereda o bajando a la calle. En este marco Carolina dijo que tienen un grado fuerte de impresión por lo que está pasando y que por ahí entiende a la gente de Argentina porque por ahí no tiene la percepción de lo que es el drama del contagio y de la muerte porque hasta que no se vive cerca, uno no se da cuenta.

“Acá a Italia la agarró muy desprevenida porque aparte del ejemplo de China, nadie había tenido que manejar una situación de este tipo. Lo que estamos viendo ahora es que el modelo Italia se está copiando en muchos países”, dijo Carolina, a lo que resaltó: “Argentina por suerte lo ha tomado muy muy a tiempo y creo que es la única estrategia para evitar el contagio de masas, otros países en Europa han llegado mucho más tarde que la Argentina, aunque estamos acá porque somos vecinos, a darse cuenta que la única forma es evitar el contagio, el contacto entre las personas.

Remarcó que lo que pasa en Italia es que el sistema de salud es uno de los mejores del mundo y hay mucha asistencia gratuita publica o a un costo muy contenido, lo cual no está pasando en otros territorios donde no se prevé la gratuidad o un sistema público tan grande como el italiano y por lo que se sabe hay muchas personas que van a morir porque el Estado no se puede hacer cargo.

“Si ahora que hay pocos casos, la Argentina logra evitar los contagios, se salva”, puntualizó.