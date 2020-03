Coronavirus: anuncios para monotributistas y trabajadores informales 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el pago de emergencia alcanza a los trabajadores independientes en situación de informalidad y monotributistas de las categorías A y B que no perciban otro ingreso. Claudio Moroni, titular de Trabajo, aclaró que la inscripción será online y se cotejará con datos de Anses.

El Gobierno anunció este lunes una ayuda de emergencia de 10.000 pesos para monotributistas y trabajadores no registrados a cobrarse en abril. La medida, que abarca a 3,6 millones de hogares, fue confirmada por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni. El pago será de carácter excepcional, aunque el titular del Palacio de Hacienda no descartó que pueda repetirse en mayo. Para acceder al beneficio habrá que inscribirse en la web de la Anses. No deberán contar con otra fuente de ingreso, con excepción de la asignación universal por hijo. Las categorías más bajas del monotributo (“A” y “B”, incluidas en el pago extraordinario) no pagarán en abril la cuota mensual, aseguraron desde Economía a Página|12, con la posibilidad de que se extienda otros meses dependiendo de la situación.

Había sido un reclamo en el marco de la cuarentena. El Gobierno nacional había tomado distintas medidas con alcance para trabajadores del sector formal y jubilados y pensionados. Pero la parálisis que genera la cuarentena le pega de lleno a quienes se encuentran por fuera del amparo ofrecido por el empleo registrado, o bien porque su fuente de trabajo, incluso formalizada, no les permite acceder a derechos equivalentes a los de los trabajadores registrados, como el caso de los cuentapropistas o quienes hacen changas. Según el INDEC, el 35 por ciento de la población económicamente activa desarrolla su actividad en el sector informal o de la economía familiar.

“No habían sido alcanzados por medidas anteriores. Pero la prioridad uno sigue siendo la Salud, reducir al máximo la circulación de personas y también de los bienes. La actividad económica se reduce drásticamente y deja a las personas en una situación de desprotección”, aseguró Guzmán en una conferencia conjunta con Moroni desde Olivos. El funcionario señaló que los paquetes de ayuda en el mundo se dividen entre quienes optan por transferencias directas, por mejorar el seguro de desempleo y por cuidar las fuentes laborales. “Nosotros vamos a adoptar las tres direcciones al mismo tiempo”, dijo Guzmán.

¿A quiénes llega?

Hasta el momento, las medidas para paliar el impacto en la economía de la cuarentena fue extender el seguro por desempleo, reforzar los programas de recuperación productiva (repro), reforzar las asignaciones universales y jubilaciones y pensiones y bonos para sectores específicos. Se espera que también se disponga, según informó el presidente Alberto Fernández, la suspensión del cobro de la factura de los servicios públicos por el plazo de tres meses.

Según informó Guzmán, para quienes no fueron alcanzados por las otras medidas se crea “un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributitas de las categorías “A” o “B” entre 18 a 65 años, compuesto por un pago único de 10.000 pesos”, aseguró el funcionario, quien agregó que se puede repetir de ser necesario. En el caso de los monotribustistas, además, se suspende por abril el pago de la cuota mensual para las dos primeras categorías. «Con posibilidad de extenderlo otro mes dependiendo de la situación», dijo a este diario una fuente de Economía.

Para acceder a este pago el hogar no deberá tener otro ingreso, ya sea de empleo formal o prestación. Abarca a monotributistas (categorías A y B), monotributistas sociales, trabajadores informales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Embarazo (AUE) o plan PROGRESAR y beneficia a 3,6 millones de hogares. Se contempla también que no deben contar con bienes considerados lujosos o patrimonios abultados, para lo cual se utilizará el mismo criterio que se aprobó para avanzar con pensiones no contributivas.

“No debe poseer otro ingreso. No debe tener un patrimonio importante ni renta financiera”, aclaró el titular de la cartera de Trabajo. «Sí será compatible con la asignación por hijo, dado que se trata de dos cosas distintas. La asignación apunta a los hijos menores y esto es consecuencia de una emenrgencia sanitaria», agregó.

«En breve se van a conocer las normas, pero se va a abrir un sitio en la web de la Anses para inscribirse. Allí ya va a haber algunos datos seguramente de los interesados. Si tienen cuenta bancaria la pone, sino se va a arbitrar otros medios de pago para que cobren en un plazo de diez o quince días”, aclaró Moroni. El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, aseguró en su cuenta oficial que no hará falta ir a una sucursal de la Anses. “Todo lo podrás gestionar usando una aplicación en tu celular”, de acuerdo con el tuit de funcionario.

Ingreso Familiar de Emergencia punto por punto:

📌 Por única vez (en Abril). Podría repetirse en Mayo si el aislamiento continúa.

📌 $10.000 para trabajadorxs de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso

📌 Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

📌 La inscripción será muy fácil a través de la Web de ANSES, que habilitará en los próximos días.

📌 Podrán anotarse lxs trabajadores no formales, y los Monotributistas de Categorias A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)

📌 Si tienen CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

📌 Es totalmente compatible con la Asignacion Universal por Hijo, de manera que pueden gestionarlo sin ningún inconveniente.

📌 También podrán tramitarlo los trabajadorxs de casas particulares que no inscriptos en el régimen tributario.

Fuente: Página 12