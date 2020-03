Ximena Gioia, Directora de Tercera Edad: «por favor que los adultos mayores tomen conciencia y se queden en sus casas»

La Dirección de Adultos Mayores y Tercera Edad de la Municipalidad de Las Flores ha puesto a disposición una serie de medidas y ayudas para garantizar que las personas que son parte de este grupo etario mantengan la cuarentena en sus domicilios, teniendo en cuenta que es el grupo que más alto riesgo tiene ante la pandemia del Coronavirus.

“Vamos tomando las medidas de prevención que vamos desarrollando por línea del Intendente Alberto Gelené que lo que nos pidió desde un principio es esto de acompañar, orientar y escuchar al adulto tratando de que no se acerque a ninguna oficina”, remarcó la titular del área, Ximena Gioia.

La tarea de la Dirección es brindar los datos y orientaciones de otras oficinas como PAMI, ANSES, IPS a través de las líneas telefónicas o con la visita a los domicilios de personal del área (Asistentes Sociales).

Suspensión de actividades

Una de las actividades que desarrolla el área es el dictado de talleres, tanto el de Fotografía a cargo de Oscar Ciavatta como los demás que se desarrollan en los distintos Centros de Jubilados. Todas estas acciones, a raíz de la Emergencia Sanitaria, se han paralizado hasta nuevo aviso.

El contacto de la Dirección con los referentes de estas instituciones es también permanente; mediante ellos los adultos mayores canalizan todas las inquietudes, dudas o solicitudes a las que pueda responder el personal municipal. Lógicamente y por pedido ademas de PAMI (que también brinda talleres y capacitaciones), estas entidades han postergado todas sus tareas y reuniones particulares.

Conciencia

Las agencias de organismos provinciales y nacionales han pedido que los adultos no asistan, que en caso de extrema necesidad, envíen a un familiar o conocido. De todas maneras siguen asistiendo y es por eso que desde la Dirección se les dice que no tengan miedo pero que tomen conciencia, que deben quedarse en casa, no deben salir para nada.

La Directora sostuvo que “el que no tenga familiar, un vecino, alguien que sepa que un adulto está solo, que nos llame, que nos contacte a la oficina en Av. Gral. Paz 324 que nosotros vamos a ir, que no están solos, nosotros los vamos acompañar, los vamos a escuchar pero por favor que no salgan de sus domicilios”.

Tramites médicos y asistencia a comercios

Se resalta el hecho de la importancia de suspensión de turnos que sean solamente por consultas médicas y aquel adulto que no tiene a nadie y tiene que hacer alguna receta de algún medicamento o tratamiento que no se puede abandonar, que también llame que el personal asignado asistirá al Instituto o al médico particular que sea porque, como ya se viene haciendo con varios adultos, desde el área se gestionará ese trámite.

El municipio y la Liga de Comercio trabajan en el programa Codo a Codo donde se sugiere a los comercios, bancos y demás locales que se establezca un horario determinado para que asistan solo adultos mayores o donde ellos tengan prioridad. Desde la Dirección se pide a los negocios que tomen conciencia, que cumplan y hagan cumplir el horario que sería de 8.30 a 10 horas y de 17 a 18 horas.

Los teléfonos para comunicarse con el área son: 444131 (fijo de la Oficina, de 7 a 14 horas); 02244 – 15 – 429122 (Celular de Ximena, fuera del horario de oficina, también WhatsApp).