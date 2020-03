Dr. Tibiletti, Secr. de Salud: «en la ciudad hay personas monitoreadas y en cuarentena pero eso no significa que están enfermas»

El Secretario de Salud de la Municipalidad de Las Flores, Dr. Juan Tibiletti, informó oficialmente en el aire de Play Radios que en nuestra ciudad no hay ni casos confirmados ni sospechosos de Coronavirus.

Señaló que esto igualmente no quiere decir que no vaya a haber porque probablemente haya en algún momento.

Ademas explicó que se llama «casos sospechosos» a aquellas personas que vienen de afuera, de la zona donde hay alta circulación del virus y que empiezan a tener síntomas como fiebre, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta.

En este marco puntualizó que en Las Flores si hay personas monitoreadas y en cuarentena, lo que no significa que estén enfermas porque si no deberían estar internadas en observación y estudiándose, se debería estar analizando caso por caso la presencia o no del virus.

Estar en cuarentena tampoco significa que la persona va a contagiar; solamente es porque si existiera el riesgo de que pudieran tener síntomas y contagiar, se los aísla en sus casas, se los controla y se los llama para ver como andan.