CORONAVIRUS: ¿Ibuprofeno si o no? ¿Usamos guantes y barbijos? ¿Asistimos al Hospital?

La pandemia del Coronavirus ha generado informaciones de todo tipo.

Ibuprofeno

Una de estas tiene que ver con el hecho de la administración o no del medicamento Ibuprofeno en caso de síntomas.

El Doctor Juan Tibiletti, Secretario de Salud de Las Flores, explicó que es una recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero no hay un estudio científico que diga, compruebe y avale que esto pueda ser verdad.

Detalló que lo que dice la OMS es que sin saber lo que le está pasando a la persona, a veces es preferible no tomar Ibuprofeno y si tomar Paracetamol porque puede haber otras enfermedades en las que el Ibuprofeno puede hacer peor.

De todos modos la indicación de este remedio no está contraindicada para nada en esta enfermedad y no es una noticia verdadera la que circula que no hay que tomarlo porque te puede hacer mal si tenes coronavirus, solo se recomienda que sin saber no se suministre.

Vacuna contra el coronavirus

En las últimas horas también circuló la información respecto a que en China se habría encontrado la vacuna contra este virus.

Tibiletti comentó que se están haciendo los estudios correspondientes, se están avalando y se están haciendo pruebas pero eso no significa que ya se haya encontrado esta “solución”; incluso indicó que una vacuna para salir a la venta o salir la información ante toda la población de que sirve y es eficiente, lleva varias etapas de investigación que son muy rigurosas.

“Es verdad que con las tecnologías uno puede acelerar procesos pero mas allá de eso, lleva tiempo de investigación de los resultados que pueda llegar a dar algo. En este momento seguramente en China están investigando a velocidades muy muy aceleradas comparado con otros tiempos”, remarcó el funcionario.

Atención en el Hospital local

La recomendación para la población es que trate de concurrir al nosocomio si hay realmente una necesidad.

En estados de situación como el que se está viviendo, donde se está alentando a la gente para que se mantenga en sus viviendas, el Hospital pasa a ser un enemigo, pero las autoridades recomiendan que tanto los niños como los adultos mayores asistan a vacunarse porque perder la posibilidad de una vacunación es aportar más riesgos ante otras enfermedades que están siendo más emergentes en estos tiempos, tal es el caso del sarampión, las neumonías o las gripes.

El Secretario expresó que “no le teman al Hospital porque el sector de vacunación es un sector donde uno está estéril de cualquier infección cercana”.

Se trata de evitar los turnos para consultas ambulatorias o los aptos para trabajos o la escuela, pero se alienta a que no se corten los turnos de pediatría, principalmente de aquellos bebes de poco tiempo de vida que requieren si o si un control, más que nada para saber el peso y algunas otras cuestiones y recomendaciones pertinentes.

Vacuna contra la gripe

La vacuna para que los adultos mayores y los niños de 6 meses a 2 años se protejan de la gripe estaría llegando, tal como se informó desde el Ministerio de Salud, entre el final de este mes y principios de abril, aunque no hay una fecha certera confirmada.

Esta prevención también está indicada en las personas con alguna afección crónica o que estén dentro del grupo de riesgo según la patología correspondiente.

Para garantizar esta prevención desde el área municipal de Salud junto a los Directores del Hospital se decidió usar las Salas de Atención Primaria de la Salud como centros vacunatorios.

Barbijos y guantes

Los profesionales recomiendan el uso del barbijo en personas que tienen síntomas respiratorios con fiebre por la posibilidad que hay de que diseminen al toser o estornudar el virus o la bacteria que estén generando esa infección. También se utiliza en médicos que están atendiendo en ese momento esa patología.

No lo usan los profesionales habitual y constantemente y no recomiendan la utilización del barbijo en lugares públicos porque no es necesario cubrirse si se mantiene una distancia correcta de un metro o mas entre la persona que está atendiendo y el cliente o la persona que asista.

En cuanto al uso de guantes, es más factible el uso de alcohol de 70º o el lavado de manos con agua y jabón después de la atención a cada persona.

Tibiletti dijo que uno está con el guante todo el tiempo y se cree que no se va a contagiar nada pero sin embargo se debería usar un guante en cada caso porque es para proteger la mano de un virus o una bacteria y si se usa constantemente se convierte en un cumulo de cosas.

Controles en acceso a la ciudad

Ayer y por decisión del Ejecutivo Municipal, se comenzaron a hacer controles preventivos a todas las personas que ingresen a la ciudad a través de los tres accesos prioritarios.

Las autoridades realizan la medición de la temperatura corporal con un termómetro laser y ademas un cuestionario mínimo para saber si la persona vino del extranjero y si tiene algún síntoma, saber cuántos días se va a quedar en la ciudad; también informarle que si vino de algún país de riesgo tiene que guardar la cuarentena.