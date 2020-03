Eduardo Sández, Consejero Escolar: «está garantizado el servicio alimentario a pesar de la suspensión de clases por la Emergencia Sanitaria»

El Prof. Eduardo Sández comentó cómo es la actividad en el Consejo Escolar tras las medidas anunciadas ante la Emergencia por el Coronavirus.

Aseguró que se está trabajando de forma muy organizada, se pudieron hacer todas las acciones que correspondían luego de los anuncios del Gobierno Nacional y en consecuencia, el provincial.

Desde el organismo y en coordinación permanente con los equipos de conducción de cada escuela, se garantiza que aquellos chicos que requieran del comedor o de los elementos que se utilizan para la alimentación, los tengan.

Los directivos comunican al Consejo lo que necesitan, cuántos chicos tienen o cuantas familias y se envía para que entreguen alimentos secos a esos alumnos porque la idea es que retiren los productos y se vayan para sus viviendas, es decir que el objetivo es que en las instituciones circule la menor cantidad de gente posible.

En el edificio propiamente dicho del Consejo se han tomado también algunos recaudos: se ha acotado el horario de atención, se hace de 7.30 a 13 horas; se ha licenciado a aquel personal que está dentro de los grupos de riesgo y los trabajadores que concurren, lo realizan en distintos turnos.

El área auxiliar corresponde también al Consejo Escolar. La limpieza en las Escuelas está asegurada de igual manera, incluso llegaron partidas para reforzar, particularmente todo lo que tiene que ver con lavandina, lavandina en gel, jabón blanco y más. “Todo eso está encaminado, tal cual lo establecen las medidas que se han determinado”, remarcó el Consejero.

La suspensión de clases y todas estas precauciones son, en principio y como ya se ha comunicado, hasta el 31 de marzo. Se estima que todo esto sirva para ir tomando conciencia, de que esta medida de que los alumnos no estén en los establecimientos, es una medida para que estén en las casas, que no estén en las plazas o no haya 20 chicos en una vivienda jugando, que deben estar guardados, que es una emergencia sanitaria y no son vacaciones.

Para asegurar esto ademas las Escuelas, a través de los equipos directivos y coordinadores, están llevando adelante la continuidad pedagógica para que las tareas se sigan haciendo.

El Consejo Escolar, en su persona, ha sido parte de las reuniones del Comité de Crisis que se ha conformado a nivel municipal bajo el programa “Las Flores se protege”.

En cuanto a esto señaló: “es un aliento ver como desde Salud están muy organizados, están trabajando muy en equipo, el hospital, salud municipal y todo lo que tiene que ver con los Centros (CAPS)”.

En este marco agregó que “la verdad que da tranquilidad escucharlos y ver como tienen previstos Plan A, Plan B, Plan C para contingencias que en este momento no tenemos pero que sabemos que en algún momento van a llegar y por eso es importante que todos los cuidados que podamos hacer, los hagamos y si tenemos que hacer cuidados de mas, no tengamos empacho en hacerlo porque todo lo que se haga va a ser para que cuando nos tenga que llegar el pico, llegue de la mejor manera, que estemos protegidos y con la mayor cantidad de defensas.”

El funcionario insistió en que solamente tiene que salir del hogar aquel que lo hace por necesidad, aquel que si no sale a trabajar no come, o aquel que desde una institución tiene que garantizar tal o cual funcionamiento. El que no tiene que salir por alguna cuestión, que no lo haga, por él y por los demás.