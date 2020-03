Novedades deportivas: Ajedrez y Atletismo Especial

COMENZÓ EL PRIX DE AJEDREZ 2020

La 1era. etapa del Prix de Ajedrez 2020 se disputó en el centro de jubilados de la ciudad de Daireaux el domingo 8 de marzo, dando comienzo a las actividades competitivas de este año.

Entre los 115 participantes, los florenses quedaron ubicados en las siguientes posiciones:

Menores:

Sub 12: 8° Román Eluchanz – 12° Nicolás Palacios

Sub 15: 16° Jaim González – 17° Leandro Llamas – 18°Thiago Irigoyen

Sub 18: 11 ª Rocío Orlando – 12 ª Alina Martínez

Mayores:

24 ª Ana Orlando (mejor Dama) – 31° Mario Orlando

La segunda fecha se disputará en Las Flores, el próximo domingo 5 de abril, con la organización a cargo de la Escuela Municipal de Ajedrez.

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

La Secretaría de Deportes informa que hoy martes 10 de marzo, comienzan las clases de ajedrez infantil de la Escuela Municipal de Ajedrez. Las mismas serán dictadas los días martes y viernes de 17hs a 20hs en el salón secundario del club Juventud Deportiva. Estarán a cargo del profesor Mario Orlando. Por consultas pasar por dicho club en el horario de clase.

CONCENTRACIÓN DE ATLETISMO ADAPTADO EN EL CENADE

Dirección de Deporte Social, comunica que, del día 2 al 8 de marzo se​ desarrolló en el CENADE, la 2da concentración de Atletismo Adaptado de este año 2020 en la que participa la atleta florense Victoria Castro junto a su Profesora.

