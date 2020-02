Federico Gosman, ARBA: «el objetivo del Plan ‘arriBA PyMEs’ es que las empresas puedan regularizar su situación fiscal y a la vez tener el capital de trabajo disponible»

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Programa “ArriBA PyMEs” cuyo objetivo es promover la recuperación y el desarrollo productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de un plan de pagos que contempla la quita total de multas intereses.

El Subdirector Ejecutivo de Recaudación y Catastro de ARBA, Lic. Federico Gosman, dialogó con Play Radios y señaló que “con la crisis económica de los últimos cuatro años mucha gente, muchos contribuyentes dejaron de pagar, no porque no quisieran sino porque realmente no podían y bajo esta lógica es que estamos largando el plan de pagos con muchos beneficios”.

El esquema establece la condonación al 100% de los intereses y de los cargos por mora, es decir de todos aquellos montos que se le van generando al contribuyente porque no está pagando la deuda.

El vecino analizará y elegirá junto a la Agencia cuál es el método de contribución más adecuado a sus posibilidades para regularizar la deuda. Esto será en función de los distintos requisitos y del tamaño de la empresa, en caso que así sea.

Las opciones van desde el pago al contado sin interés ni anticipo; tres cuotas también sin intereses ni anticipo hasta las 120 cuotas, es decir 10 años de plazo y con la particularidad que a medida que va subiendo el plazo de financiación, la tasa de interés que será fija y en pesos, va a ir subiendo.

Esta es una buena oportunidad porque los contribuyentes que no han podido pagar, se quitan una preocupación de encima dado que con el solo hecho de acogerse al beneficio, ya se levantan los embargos.

“La persona que llegó a una instancia judicial y que tiene un embargo trabado por no pagar las deudas – que son en general justamente las empresas que están más complicadas porque hace mucho tiempo que tienen la deuda y son deudas importantes y por lo tanto se inició la gestión judicial del cobro – en la medida que venga y se adhiera al plan, se va a levantar automáticamente el embargo y va a poder seguir operando con normalidad”, especificó el funcionario.

A esto añadió que lo que se quiere lograr con este programa es que la empresa tenga el aire que necesita para poder regularizar su situación fiscal y a la vez tener el capital de trabajo disponible para poder crecer.

Por otra parte, si las empresas tienen deuda con ARBA en distinto nivel de recupero, prejudicial o judicial, y si hacen calificación crediticia y evaluación de riesgo empresario, se toma en cuenta ese dato por lo que en la medida que se acerquen a regularizar, también se les va a facilitar el acceso al crédito bancario, a través de los SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) o los distintos instrumentos que hay disponibles en el mercado para conseguir financiamiento en particular de capital de trabajo.

En este marco Gosman remarcó que “viniendo a regularizarse, las empresas no solo están cumpliendo con su obligación sino que a la vez están obteniendo otras facilidades porque baja un poco el perfil de riesgo”.

La deuda acumulada que las empresas tienen con la Provincia es muy grande. Son más de 600 mil las PyMEs que tienen deuda que es elegible para entrar a este plan, de las cuales el 90% son microempresas o pequeños emprendimientos, lo que quiere decir que los mas afectados por este proceso de deterioro económico son justamente los contribuyentes más chicos, a los que se quiere llegar con los planes de facilidades.