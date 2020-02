2º Premio para Agustina Romero en el Festival Nacional de Baradero 2020

La cantante florense Agustina Romero logró el segundo premio en el Festival Nacional de Baradero, edición 2020.

La participación fue el pasado domingo 9 de febrero, fecha en la que ademas compitió otro representante de nuestra ciudad, Juan Segundo Sondón en Malambo Sureño.

Hubo cuatro rubros durante la velada; Agustina participó en Solista Vocal Femenino Folklore junto a otras trece cantantes, una de Mar del Plata representando junto a ella a la Provincia de Buenos Aires y las restantes de distintas provincias como Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa, Chaco, Salta, Córdoba, Tucumán.

Tuvo el numero de orden 11 e interpretó una samba titulada “Cautivo en tu piel”, cuyo autor es Jorge Milicota, uno de los integrantes del jurado y lo que significó, como ella misma señaló, una doble presión porque ademas de participar, tenía que defender muy bien la canción.

Como segunda canción hizo la chacarera “La finadita”. Luego estuvo a la espera de los resultados: se eligió una Mención Especial como 5º lugar y los cuatro primeros puestos.

“Eran una mejor que la otra las chicas y cuando nombraron segundo puesto que quedaba en Buenos Aires y nombraron el numero de orden mío que el general era el 216, la verdad que nos pusimos muy felices porque había mucho talento, de hecho la chica que cantó antes que yo que era de Tucumán, cantó precioso y la verdad que no me explico cómo no le dieron un lugar”, expresó Agustina.

La entrada a la final era gratuita por lo que se había acercado mucha gente que acompañó de manera muy cálida a todos y cada uno de los participantes, porque más allá que cada uno tenía su hinchada propia, el público disfrutó y aplaudió de la mejor manera.

Es la primera vez que la florense llega a la final y tiene la posibilidad de cantar en el escenario “hermoso y súper gigante” que tiene el Festival de Baradero. El año pasado participó pero no llegó a esta instancia.

Recordamos que para llegar a esta etapa, todos los artistas debieron pasar por procesos previos: gracias a un contacto que ella misma hizo, en esta edición la primera fecha del Pre Baradero se hizo en nuestra localidad; en tanto la segunda se llevó a cabo en Esteban Echeverría.