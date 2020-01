El Municipio confirmaría la próxima semana cuándo se abonará el bono de $5000 a empleados municipales

El Ejecutivo Municipal de Las Flores anunció en su momento que se analizaría la posibilidad de abonar un bono de $5000 en el mes de enero pero no es que lo aseguró.

En una de las últimas comunicaciones oficiales – donde se informaba que el sueldo de enero con el aumento correspondiente estará depositado este viernes 31 – se adelantó que dicha compensación será efectivamente abonada en el próximo mes de febrero.

A este bono lo propuso la gestión para compensar una perdida que tuvo el empleado municipal producto de acuerdos no cumplidos de la administración anterior, tal como señaló el Secretario de Economía y Finanzas, CPN Pablo García Romero.

Ademas dijo: “nosotros podríamos haber hecho borrón y cuenta nueva, arrancamos con el aumento que proponemos nosotros y sin embargo reconocimos esa situación y la planteamos a través de un bono donde dijimos que la intención era pagarlo en enero, dentro de la situación económica en la que estamos y desgraciadamente esperé hasta último momento y no daba para cubrir con tranquilidad el sueldo que se cobra mañana”.

En vistas a eso, el Secretario conversó con muchos delegados y trabajadores municipales a quienes les explicó la situación y lo entendieron en todos los casos, más que nada porque está claro que el retraso iba a ser de 10 o 15 días, como va a terminar siendo.

En este marco García Romero manifestó que es “un retraso que comparado con el incumplimiento de seis meses me parece que es totalmente razonable”.

La semana que viene se estaría confirmando desde el área cual sería con exactitud la fecha de pago de este bono.

Deudas

Al día de hoy el Municipio debe horas extras del mes de octubre. La intención es poder pagar este mes en febrero junto con el bono y con las vacaciones proporcionales que han sido liquidadas pero aun no se han pagado.

También en el corto plazo se tratará de reducir el plazo que hay de distancia entre el mes de realización de la hora extra y el cobro porque si en febrero se paga octubre, se está a 5 meses de diferencia y la idea es reducir la distancia a menor tiempo.

Desde Economía también se mantuvo charlas con proveedores, más que nada con aquellos a los que más se les adeuda, más que nada para lograr que vuelvan a cotizar. En muchos casos se ha establecido un plan de pagos entre febrero y marzo y se ha planteado la intención de regularizar ya en marzo y abril todos los pagos.

“El mayor perjuicio de esto, ademas de la deuda que hay, es que cualquier cotización que pedimos de proveedores, ante no tener un horizonte de pago preciso, se cotiza cualquier cosa, en parte entendible, en parte no, pero obviamente un proveedor que no tiene fecha segura de pago, a la hora de recargar el producto, le genera al municipio un perjuicio bastante importante y en otros casos directamente no quieren cotizar”, explicó García Romero.

Ingreso de dinero

El Ejecutivo ha recibido 6 millones de pesos, envío que estaba pendiente desde la Provincia. Del ATN (Ayuda del Tesoro Nacional) que solicitó el Intendente en el inicio de la gestión aun no hay novedades.

El Secretario de Economía indicó que “eso sería un alivio importantísimo para saldar esta deuda que tenemos con empleados en horas extras y con los proveedores de deuda mas antigua. Aun así estamos haciendo lo imposible para, en dos meses o un mes y medio, tener bastante regularizados los plazos”.