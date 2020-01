Robaron importante suma de dinero en vivienda de la zona rural: “estamos con mucha inseguridad y encima no tenemos respuesta”

Guillermo Lettieri es un vecino de la zona Ruta 3 que fue víctima de un hecho de inseguridad en su vivienda.

Todo sucedió el jueves 16 del corriente mes entre las 22.10 y las 22.40 horas cuando él se dirigió hacia la ciudad a realizar unas cuestiones personales.

El o los ladrones sustrajeron un consola de juegos portátil y una importante cantidad de dinero que tenia ahorrado (1500 dólares y 70.000 pesos) y que, entre otras cosas, iba a utilizar para pagar boletas de mercadería, que es a lo que se dedica.

Considera que por el poco tiempo que tardó en volver, el o los malvivientes lo estaban observando, tanto ahí en su vivienda como en el pueblo, a donde se dirigió. “Es lo que desconfío, para hacerlo tan así y escaparse”, remarcó.

Se dio cuenta cuando volvió a su domicilio, vio el ventiluz del baño roto y su habitación dada vuelta, con cosas en la cama, ropa tirada en el suelo y todo revuelto.

Nadie vio nada respecto a este caso y esto se suma a otros hechos que han sucedido en esa zona rural, en un radio de 10 kilómetros donde se ha constatado faena de animales, entraderas en las casas, hasta robo de armas, muchos delitos que aun no se han esclarecido.

El vecino manifestó que “estamos con mucha inseguridad y encima no tenemos respuesta”.

En este sentido señaló que de la Policía si han tenido acompañamiento porque Patrulla Rural (actuó esta fuerza por tener jurisprudencia en este sector del Partido) estuvo inmediatamente después que se constató el robo, el personal buscó e hizo las averiguaciones pertinentes y días posteriores continuó en comunicación con el vecino.

“Los días se pasan, es dinero en efectivo, cosa que se puede gastar muy fácilmente. Ya estamos a mas de una semana y media y ahora es más que nada tratar de que alguien me diga quien fue a buscar la plata que me robaron que creo que no va a aparecer, ojala que me equivoque”, indicó.

El caso no salió publicado en los Medios pero esto no fue por pedido del damnificado, por el contrario él quiere que se difunda porque es lo único que puede hacer, no quedarse quieto y que se sepa lo que pasa, lo que no se dice y alertar a otros vecinos también, para que todos se den cuenta lo que está pasando y no tratar de taparlo.

Lettieri destacó – ademas del acompañamiento de la Patrulla Rural – la presencia en su vivienda del Intendente Alberto Gelené y del Subsecretario de Seguridad, Crio. R.A. Hugo Gallardo. No así el acompañamiento de la Policía local que en ningún momento se comunicó con él.