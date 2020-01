Créditos UVA y Procrear: qué planea hacer el Gobierno

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, consideró que “necesitamos un Estados menos burocrático y con más acción”.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, anunció cómo seguirán las principales medidas estatales para paliar las problemáticas asociadas a la vivienda en un país donde se estima hay un déficit habitacional de 3,2 millones de viviendas.

“El objetivo es implementar una política de radicación de la población en su lugar de origen. Y para eso necesitamos un Estado menos burocrático y con más acción”, expresó Bielsa sentando las bases de lo que busca consolidar en su gestión al frente de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La ministra graficó la situación habitacional que atraviesa la Argentina: “El déficit se estima en alrededor de 3,2 millones, además existen dos millones de viviendas que no están ocupadas. Entonces, si nosotros logramos incentivar para que esas viviendas estén en el mercado, el déficit se achicaría”, explicó.

Sin embargo, aclaró que “no hay que pensarlo sólo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Hay muchas viviendas que tienen que ser atendidas por su condición deficitaria, que requieren instalaciones sanitarias completas, baño, cocina y lavadero con agua caliente. No hay una sola forma de resolver el déficit. Es necesario, también, mejorar la accesibilidad y la conectividad en áreas rurales. Tener programas, como algunos con mucho éxito en Europa, de apoyo al alquiler social”, completó.

Créditos UVA

Al respecto de los créditos UVA, Bielsa declaró que “hay más de 130 mil hipotecados vinculados a vivienda única”, y que la Ley de Solidaridad “le dio responsabilidad al Banco Central de revisar la situación del tema”. En ese sentido, dijo que durante la gestión de Mauricio Macri, “los tomadores de créditos UVA por poner como prioridad pagar la cuota se endeudaron con la tarjeta de crédito, con familiares o amigos que les prestaron dinero”.

También cuestionó al anterior gobierno “que afirmaba que se capitalizaron”. “Si bien es cierto que la vivienda es un bien que en el tiempo se mantiene relativamente estable, el que compra una vivienda única con un crédito UVA no está pensando en venderla».

Bielsa se mostró en contra de extender el congelamiento de las cuotas por mucho tiempo ya que “cuando se suelten, el salto va a ser enorme”. “Lo mejor es consensuar con los hipotecados una solución, por lo menos, a mediano plazo. El otro día leía una entrevista al ex secretario de Vivienda, Iván Kerr, que aseguraba que el sistema había funcionado. Que el problema es que nosotros estamos prorrogando subsidios por un mes, cuando en realidad el gobierno anterior congeló las cuotas por 4 meses. Nosotros nos propusimos no generar esa angustia en el mes de enero. Ahora les vamos a hacer una propuesta”, anunció la ministra.

Según esbozó la ministra, la propuesta “probablemente no incorpore a todo el universo de hipotecados porque hay distintas situaciones”. “Los bancos públicos y los privados han colaborado dando sus miradas sobre cuál es el universo que hay que atender. Lo ideal sería que tengamos un país estable, en donde el crédito hipotecario sea una realidad. No ha sido así en todos estos años”, apuntó.

Plan ProCreAR

En otro fragmento de la entrevista, Bielsa se refirió al Plan Procrear y cuestionó que Macri no entregó viviendas que se realizaron durante la última etapa del kirchnerismo. “Hay once mil viviendas Procrear que estaban casi terminadas en la última gestión de Cristina Kirchner y en estos años no fueron entregadas. En Ezeiza van a ver viviendas terminadas, custodiadas por seguridad privada que tienen cuatro años sin entregar. Están adjudicadas, solo les faltaba una ordenanza, algún trámite. Hay una persona pagando un alquiler y su vivienda está terminada. Además, existe un gasto ocioso enorme: la custodia privada, termotanques que se desfondaron por falta de cuidado y hay que cambiarlos, lugares en donde entró humedad y como no se ingresó a la vivienda ahora hay que repararlos. Esto demuestra la falta de comprensión del rol del Estado”, volvió a apuntar contra la gestión de Cambiemos.

La ministra espera que antes de marzo estas viviendas estén entregadas. “Hay ocho mil lotes con servicios para construir una vivienda y que también se podrían haber entregado. Los recursos estaban pero no hubo voluntad política. Durante el último mandato de Cristina Kirchner se otorgaron a través del Procrear 110.000 créditos hipotecarios. Entre 2016 y 2019 solamente once mil. Es decir, el diez por ciento. Y en cuanto a ampliaciones y mejoras de hogares, por ejemplo si alguien quiere renovar el baño o la cocina, la comparación es de 85.888 entre 2012 y 2015 contra 0 en el gobierno de Mauricio Macri. Esto, además, tiene un impacto enorme en el desarrollo y en la mano de obra de un país que necesita poner su sistema productivo a trabajar con intensidad, amplió.

Alquileres

Por último habló sobre la Ley de Alquileres que tiene media sanción en Diputados y que “podría tener tratamiento en el Senado en la sesiones extraordinarias”. “Entendemos que el Estados tiene que involucrarse sin que esto signifique descalificar el rol del mercado. Pero el mercado solo, no ordena. El sector inmobiliario lo ha planteado. Ellos visualizan que ha bajado mucho la venta de inmuebles y quieren trabajar en conjunto con el Estado”, concluyó la titular de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Fuente: Infobae