Hernan Patronelli, Mesa Intersindical: «el conflicto en el Instituto está llegando a un punto límite»

Como integrante de la Mesa Intersindical y Multisectorial de Las Flores, Hernán “Bocha” Patronelli, se refirió a la incertidumbre que están atravesando los trabajadores del Instituto Privado de Diagnóstico que aun continúan sin cobrar lo que desde la empresa se les adeuda.

El Delegado de la CGT Regional y Secretario del gremio La Bancaria comentó que ahora lo que hay son unas propuestas que hace un sector de los médicos para la creación de una cooperativa porque lamentablemente no se encuentra solución.

La realidad es verdaderamente difícil porque la deuda es importante y es mucho el tiempo de atraso dado que, como se ha comentado, aun no han percibido los aguinaldos de junio y diciembre, los sueldos de noviembre y de diciembre y ya está por cerrar el mes de enero.

El referente remarcó ademas los problemas que conlleva todo esto de trabajar y no cobrar: “tenemos compañeras a las que le han cortado el servicio eléctrico, el gas. Es una situación muy embromada”, señaló, incluso hay empleadas que como no cobran y no tienen dinero, se fueron a hacer otras actividades, a trabajar por hora porque tienen el compromiso para sustentar a las familias.

Los doctores que realizan esta nueva propuesta dicen que los empleados deberían renunciar a DEPACILO S.A. y después ellos les pagarían lo adeudado, algo que todavía no tiene una formalidad porque, como señaló Patronelli, si renuncian, no se sabe si cobrarían o no.

“Estamos llegando a un punto límite”, aseveró. Ademas puntualizó que el conflicto se ha generado por falta de voluntad de parte de la patronal para arreglar, el “no querer” y el destrato “tremendo” que han sufrido las y los trabajadores.

En este marco dijo que es increíble las actitudes y acciones que han tenido para con los empleados, algo que creían desterrado de la patronal hacia los trabajadores: un ejemplo de esto es el caso de una operaria a la que le cortaron la luz, que cuando fue hablar con el Director a cargo de la empresa, éste le respondió si no tenia algún familiar que le pagara la luz o que si no vaya a un prestamista.

Desde la Intersindical se hará todo lo posible para tratar de buscar la solución, se pedirá una reunión con el Secretario de Salud y ver cómo y en qué condiciones se puede hacer la constitución de la cooperativa, si es la salida porque los trabajadores no deben perder la antigüedad (hay algunos que tienen 27, otros 20).

La deuda total que la empresa tiene para con los empleados es de alrededor del cinco millones de pesos; a esto se suma la deuda que el instituto tiene para con la Cooperativa de Electricidad que es de $900.000.