José Luis Salomón, Intendente de Saladillo: «el temporal provocó la voladura del techo de 15 viviendas»

Un fuerte temporal azotó anoche a la vecina localidad de Saladillo.

El Intendente de este distrito, Ing. José Luis Salomón, señaló en el aire de Play Radios que hoy la situación está contenida y que se trabajó intensamente anoche hasta las 2 y media de la madrugada.

Se alcanzó a hacer bastante limpieza urbana, el retiro de troncos y se garantizó la habilitación de las calles que se habían cortado para evitar que el agua ingresara a las viviendas.

Esta mañana, a partir de las 8 horas, se retomaron las acciones y las cuadrillas volvieron a salir a la calle para hacer el trabajo más con detalles y con la claridad que se precisa para hacerlo porque anoche sin luz era imposible avanzar: entre otras cosas, se retiraron las ramas que estaban dispersadas por la vía pública.

Ademas desde las 6 de la mañana, tres grupos de albañiles del Municipio, están asignados exclusivamente hoy a recuperar el tema de la habitabilidad de las casas que fueron afectadas por el temporal dado que 15 viviendas sufrieron la voladura de techo; aunque no todas con la misma dimensión porque hubo tres o cuatro eventualmente muy complicadas, cinco intermedias y otras de menor dimensión.

Un taller de costura en San Francisco, Saladillo Norte, sufrió la voladura completa de medio techo por lo que allí también se está trabajando intensamente.

Afortunadamente, y a pesar que el suceso fue muy importante – hasta se podría hablar de una cola de tornado – no se tuvieron que lamentar heridos o víctimas. Salomón aseguró que no tuvieron información de que alguien haya sido afectado y contó que fue todo muy rápido dado que el episodio se produjo en el termino de 40 minutos, generando lluvias de hasta 100 milímetros, según la zona, y un fortísimo viento que fue lo que más perjudicó con caída de árboles, ramas, voladura de techos.

En el momento en que comenzó el temporal, el Intendente se encontraba en el Municipio, por lo que las acciones se decidieron inmediatamente. Actuó todo el equipo de Servicios Urbanos, de Red Vial, de Defensa Civil y todas las áreas municipales que trabajan habitualmente en esto. Los Bomberos, Transito y la Policía también estuvieron a disposición en las primeras horas.

Tras el acontecimiento, el Jefe Comunal estuvo en contacto con la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García. Esta mañana la funcionaria se puso nuevamente en contacto para consultarle el nivel de ayuda que necesitaba la localidad.

El Municipio evaluó en las primeras horas de hoy el porcentaje de afectación que se había generado por el evento climático. Esto se trasladó al pedido que se hizo al gobierno bonaerense, ayuda que en el transcurso del día ya podrán retirar.

Independientemente de eso, la Municipalidad anoche estuco en contacto directo con corralones para retirar materiales como chapas y tirantes para que no se demore la reparación de las viviendas, más que nada, como señaló anteriormente, para garantizar la habitabilidad de las familias.

El único lugar de la región afectado por este fenómeno fue Saladillo; así lo confirmó Defensa Civil que depende del Ministerio de Seguridad y Desarollo de la Comunidad. “La verdad que fue una situación muy puntual y en un sector evidentemente afectó a toda la planta urbana porque eran de distintos lugares extremos de la ciudad, de una punta a la otra”, remarcó Salomón.

Por su parte, Cristian Cavenaghi, Periodista de Radio LVA de la vecina localidad, aseveró que realmente fue intenso, fueron 45 minutos de una incesante lluvia con un viento muy fuerte.

El medio de comunicación no había recibió reclamo alguno respecto a falta de mantenimiento o alguna cuestión que pudiera generar que las calles se inundaran. En este sentido el periodista dijo que no tienen conocimiento que otro medio lo haya recibido y que lo que pasó fue que cayó mucha cantidad de agua en muy poco tiempo provocando las consecuencias que se conocieron, algo para lo que la ciudad no está preparada.

Ademas de las casas, de la rotura de ventanas, algunos vehículos también fueron afectados por la caída de grandes ramas y árboles y solo algunas personas debieron ser asistidas en el momento.