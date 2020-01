Raúl Rosales, Director del Parque Plaza Montero: «vamos a hacer un actividad solidaria y de concientización porque encontramos cosas insólitas dentro de la Laguna»

Este domingo 19 de enero se realizará una Jornada Solidaria cuyo objetivo es limpiar el espejo de agua del Parque Plaza Montero.

El evento de concientización fue denominado “Por nuestra Laguna”; dará comienzo a las 10 horas y se extenderá durante todo el día. Todos los florenses están invitados a ser parte, a colaborar y a hacer que entre todos se pueda logar que el espacio acuático vuelva a brillar.

Raul Rosales, Director municipal del Parque Plaza Montero, señaló que el fin de la jornada es más que nada hacer que el vecino adquiera verdadero sentido de pertenencia para con la Laguna y que ademas se concientice que es imprescindible no ensuciar el Parque, más que nada porque en los últimos tiempos se han encontrado cosas insólitas flotando, tal es el caso de una sabana de dos plazas, que, como muchas cosas, no llegó por el canal que va desde la ciudad hacia la Laguna, sino que fue tirado ahí mismo.

El funcionario agregó que la idea es pedir colaboración a las entidades y a la población para limpiar el espejo de agua, para hacer esa primer limpieza y permitir que, una vez que la lancha que corta ortigas (hace cuatro meses que está rota, sin usarse; fue llevada a reparación) empiece a trabajar, lo haga en la función que corresponde de mantenimiento y no teniendo que usarla para sacar basura. “Entre todos podemos”, indicó.

La organización recomienda a los vecinos que lleven guantes de hilo (no de goma) y remeras manga larga o buzos para que no sean picados por las ortigas; no hace falta que lleven bolsas y podrán utilizar unos ganchos que fueron creados para traer residuos desde la costa.

Nueva gestión en el Parque

Sobre el cargo que le toca ocupar expresó que es un lindo desafío por el que ya se está haciendo mucho: en este primer mes de gestión (cortado por las Fiestas de fin de año) por ejemplo se lograron recuperar casi 80 o 100 metros de parque dado que se había achicado porque no se cortaba el pasto, solo el contorno del circuito.

En total en este sector municipal trabajan 58 personas, toda gente que estaba, no se incorporó ninguna. En esta nueva etapa se han armado otros turnos de guardias, se ha puesto personal para controlar los baños y hay 14 empleados abocados al corte de pasto.

La Dirección también trabaja para y con instituciones deportivas que desarrollan actividades en el Parque como lo son Las Flores Automóvil Club, Canotaje Las Flores, el Club de Pesca y la Agrupación de Mountain Bike, desde donde ademas se destacaron las acciones que ya se hicieron y se llevan a cabo en estos días.

“La idea es colaborar con ellos, emprolijar todo y que el Parque es uno solo, hay varias actividades dentro del Parque, entonces colaborar con todos ellos para que el Parque se vea bien”, remarcó Rosales.