Los Concejales del Frente de Todos solicitan que se ponga un Libro de Quejas en el Hospital local

Los Concejales del Frente de Todos – Todos x Las Flores enviaron una nota al Director del Hospital Zonal General, Dr. Mauricio Alejandro, solicitando que ante diversos reclamos de varios vecinos, se tenga en cuenta la posibilidad de colocar un Libro de Quejas donde los pacientes puedan manifestar sus inquietudes.

Si bien no se puntualiza en la nota, los ediles solicitarían además que se identifique, mediante un cartel en la vestimenta, a todo el personal del nosocomio.

Compartimos la nota:

Las Flores, 06 de enero de 2020

Al Sr. Director del Hospital Zonal General de

Las Flores,. Dr. Nelson Mauricio Alejandro

Mediante esta nota, quiero presentarle a usted, máxima autoridad y exponente del Establecimiento, las inquietudes que desde la comunidad nos preocupan como ciudadanos Florenses.

Partiendo de la obviedad que la medicina no es una ciencia exacta, es importante reafirmar que la misma debe ser ejercida no solo con el debido conocimiento, sino también con la humanidad que merece. Últimamente ha habido casos de pacientes atendidos en dicho Hospital que sistemáticamente fueron vulnerados en su confianza, ya que las prestaciones medicas fueron muy descuidadas, y al ser externados no hubo seguimientos médicos ni sociales.

Cabe resaltar que dichos pacientes podían permanecer en sus casas, pero debían ser controlados ya que no tenían las altas medicas respectivas, por lo cual ameritaban tales seguimientos.

Si a todo ello le sumamos la indiferencia con la cual ciertos profesionales tratan a los pacientes, las demoras en atenderlos, los tratos poco amables cuando acuden a guardia o consultorios externos, buscando resolver el tema que los aqueja, se torna un hospital que se aleja de la gente y muy lejos queda el concepto de hospital humanizado.

La gentileza, la cortesía, la dedicación con pasión por la terea que le compete a cada uno desde su lugar, ya sea profesional, administrativo, enfermería, mantenimiento y demás, hacen en su conjunto a la calidad de atención que todos merecemos, y JAMAS deben descuidarse.

Solicitamos, por todo ello la existencia de libros de quejas al alcance de los pacientes a disposición las 24 horas del día, en Mesa de Entradas y Sala de Guardia, con cartelería en letras visibles que indique su existencia. Dichos libros deberían ser revisados y firmados periódicamente por los directivos del nosocomio.

Para culminar, dejo expresamente presentada la inquietud a los fines que puedan revertirse tales cuestiones, para el beneficio de toda la comunidad. Saludan a usted muy atentamente

Concejales Susana D’agosto, Leonardo Municoy,

Luis de Irureta, Alejandra Vazzano, Vanesa Villalón.