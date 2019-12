Padre Martín Ripa: «no podemos gritar aleluya cuando las panzas están vacías y la gente no tiene acceso a una educación de calidad»

El Cura Párroco de Las Flores, Pbro. Martin Ripa, visitó los estudios de Play Radios por primera vez y habló de todo, a pocas semanas de haber llegado a la ciudad.

Nacido en la vecina localidad de Cacharí, el Padre Martin fue designado para congregarse en la iglesia local luego de varios años de haber estado en Ayacucho.

Estudió en el Seminario de los Agustinos Recoletos de San Martin, en el Gran Buenos Aires y en la Facultad de Villa Devoto, Capital Federal.

Dijo que es un mito la idea de que formarse en el sacerdocio es difícil. En este sentido explicó que “lo más difícil es formar un corazón de pastor, lo que va por dentro, porque a la cabeza la puede llenar cualquiera pero la personalidad, el tema de todo lo que significa la misión del sacerdote, es mucho más amplio”.

También tuvo la gracia, como él mismo lo señaló, de ir a hacer estudios superiores a Roma durante tres años, lo que regaló ademas otras experiencias.

La comunidad florense se ha mostrado muy agradecida y a gusto con la llegada del Padre Martin: “la gente me manifiesta continuamente su cariño, su respeto, la bienvenida. Me siento muy bien recibido”.

Señaló que él es muy activo, le gusta andar, hacer cosas, tener iniciativa; que lo hace con mucha ilusión y los vecinos a eso lo perciben porque tienen mucha esperanza, porque, como pasa con todos los referentes sociales, la gente tiene necesidad de creer, de confiarse, de entregarse una y otra vez, aunque esté defraudada, cansada de depositar la confianza en alguien y que resulte cualquier otra cosa.

En este sentido remarcó que el tiempo seguramente le permitirá hacer el camino junto a los ciudadanos para conocer los límites de cada uno.

Lo social

En este poco tiempo ha demostrado un gran compromiso para con la cuestión social, de estar cerca de los que más padecen las situaciones económicas, de los que más necesitan y de acompañar y apoyar a las instituciones que se han volcado a la solidaridad.

Aseguro que cuando un sacerdote se forma teológica y evangélicamente aprende a trabajar por los más pobres, porque “el pobre es presencia de Cristo”, pero la experiencia le ha permitido, personalmente, conocer más sobre esta cuestión.

Desde los 20 años, yendo como misionero y después cuando se fue a vivir, entendió que hay un antes y un después. Estuvo allí en un momento político e histórico muy importante y viviendo con la gente oriunda se dio cuenta que para que entre el evangelio, hay que ver cómo la gente saca su corazón para afuera y lo hace en lo que vive, en las situaciones cotidianas, en las pérdidas, en los encuentros, en las alegrías, en sus satisfacciones, sus tristezas, sus logros y es ahí donde el sacerdote tiene que estar.

“La cuestión social (…) me preocupa, sigo aprendiendo, me gusta caminar con la gente, estar al tanto, hacer lo que puedo por ayudar y sobre todo suscitar que otros se movilicen para que el culto vaya unido en coherencia con esa fe que se profesa a la ayuda concreta del prójimo”, aseguró.

Días atrás el Padre Martin ofreció una Misa en el Barrio 25 de mayo donde ademas comienza a funcionar un Merendero, en un espacio que es brindado por la misma Parroquia.

Esta acción se suma a la atención en la Sala de Primeros Auxilios que allí funciona y así se genera, como puntualizó, ese bien integral que tanta falta hace porque no se puede hablar de levantar las manos y gritar aleluya si las panzas están vacías, si la gente no tiene acceso a una educación de calidad, si no hay asistencia sanitaria, si no hay calidad de vida, va todo junto.