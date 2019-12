Ex Intendente Ramón Canosa: «no puedo permitir que se diga que el Municipio que quedó es tierra arrasada»

El ex Intendente de Las Flores, Escribano Ramón Canosa, brindó una Conferencia de Prensa para informar distintos datos y hacer una aclaración respecto a lo que días pasados manifestó el actual Jefe Comunal, Ing. Alberto Gelené, sobre el presente estado contable del Municipio.

“Siempre mi intención es tratar de zanjar esa grieta existente y por ahí hay conferencias de prensa que llevan a que la gente vuelva a hacer cuadros comparativos o por ahí poner en duda ciertas cosas. La verdad que no me imaginaba estar haciendo algún tipo de aclaración a esta altura del año”, remarcó Canosa que se encontraba acompañado por el ex Secretario de Economía y Finanzas, Abg. Ezequiel Mazza.

Puntualizó que no solo aclaraba por su persona, o por su equipo político sino por personal de carrera, como lo son la Contadora Municipal, CPN Maria José Guerendiain, y la Tesorera, Cristina Lamas, que hace años y gestiones que vienen trabajando, mas allá de los colores políticos, “con pasión, con dedicación, con honradez” y son quienes firman cada uno de los actos administrativos y pagos que se realizan desde el Ejecutivo ante el ente regulador que es el Tribunal de Cuentas.

“Me parece que involucrar gente en esta imaginación colectiva de la gente de $48 millones me parece que no tiene que ver con el buen gusto”, dijo en esta línea.

Números

Luego de indicar que no puede dejar pasar y no va a permitir la teoría y el relato de “tierra arrasada” en lo local, entendiendo también que se hizo una transición ordenada, especificó algunos datos numéricos para hacer una análisis correlativo.

El Intendente Mandato Cumplido dijo que el primer dato que se omitió cuando los actuales autoridades expusieron, es que el pasado Ejecutivo dejó garantizado el pago del sueldo de diciembre (19 millones de pesos entre pagos de sueldos y aportes y contribuciones de los salarios) porque el 10 de diciembre se dejaron $22.621.953.

También señaló que decir que la “situación es dramática” conlleva a generar ciertas dudas porque se pudo pagar el sueldo el 19 de diciembre a la noche, algo incompatible con una situación económica catastrófica como se expuso.

Ademas dijo que la deuda de $48 millones no es tan así, no son 28 millones de deuda flotante sino $24 millones; que la deuda flotante se usa para pagar el funcionamiento operativo del Municipio, los servicios, contratos médicos, las horas, los proveedores y que le extrañó que si en realidad era así se haya continuado correctamente con diferentes actividades y servicios municipales.

Enunció que en 2019 el presupuesto fue de $548 millones, es decir que la deuda flotante corresponde al 4,38%; mientras que en 2015 el presupuesto fue de $159.473.544 y la deuda flotante fue de más de seis millones de pesos por lo que fue del 4.254% respecto a lo presupuestado.

El plazo de pago a los proveedores es exactamente igual al que se recibió, se dejaron 10.000 litros de combustible – como no le sucedió a Canosa cuando inició la gestión, como aseveró – , 1400 viandas pagas para los Centros, medicamentos en la Dirección de Salud, horas extras con un mes de atraso (no 6 como se recibió en 2015).

En diciembre de 2015 se habían tomado $8.077.999 de recursos afectados es decir 5,04%; en diciembre de 2019 $22.621.953, lo que significa el 4,15%.

De esos 22 millones, restan ingresar 12 millones de recursos afectados que se usaron para pagar el asfalto de repavimentación de las 30 cuadras del centro de la ciudad. Se hizo con una empresa de Saladillo; la Provincia debía mandar los fondos, se hizo una denda donde se tuvo que modificar el convenio por que el dinero no llegó en tiempo y forma porque se intimó desde la constructora, por lo que se tuvo que sacar de recursos ordinarios. La orden de pago esta en Tesorería y el próximo paso es acreditarse.

En otro tramo señaló que hay 818 empleados en planta permanente y ese es el límite, también porque se firmó la Ley de Responsabilidad Fiscal que funciona de vigía. Si hay trabajadores de horas cátedra, plan Las Flores Limpia y PROCEM que llegan a un total de 1200 empleados del Municipio.

En la parte final se refirió al Parque Vial, y a las decisiones políticas que se tomaron en cuanto a este área para comprar o no tal o cual herramienta; igual que lo fue en la gestión anterior donde se decidió que podían seguir automóviles con patentes con numeración V.

Asimismo puntualizó que no es que el Intendente Gelené renuncia a su sueldo como Jefe Comunal sino que es incompatible cobrar salario y jubilación; que lo que se hizo es pedir al Tribunal de Cuentas para ver si sigue cobrando solo la jubilación o si debe renunciar a ésta y debe percibir el salario.