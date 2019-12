‘Richard’ Varela: «El Intendente nos pidió que estemos al lado de la gente»

El ex concejal, Ricardo “Richard” Varela será quien, a partir del cambio de gobierno, cumplirá la tarea que se lleva a cabo en el marco de la la Oficina de Relaciones con el Ciudadano y la Comunidad que funciona en el Centro Cívico de nuestra ciudad.

Esta área pertenece a la Municipalidad de Las Flores pero por el momento, tal como señaló Varela, se encuentra con un faltante dado que no cuenta con una línea telefónica y el vecino para hacer el reclamo debe si o si dirigirse personalmente.

“El Intendente nos pidió que estemos al lado de la gente, es una tarea que a mí me gusta muchísimo. Yo ando en la calle en bicicleta, el que me ve me puede parar, contar su problema y tratamos de dar la solución con el Municipio, si está al alcance de nosotros”, remarcó.

El número telefónico seguramente será informado oportunamente por el área de Prensa; igualmente por el momento el área ya se encuentra trabajando, más que nada porque, como el ex concejal consideró, es un sector muy importante dado que es el lugar a donde la gente, los vecinos pueden llamar, plantear lo que necesiten y es desde ahí donde se le podrá dar solución a muchas cosas.

En este sentido insistió en que es una oficina que se tiene que potenciar al 100 por cien y en ese marco él estará a disposición durante todo el día, la gente lo podrá consultar a la hora y las veces que sea necesario.